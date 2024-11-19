Київрада планує забудову Літературного скверу. Ліна Костенко звернулась до Кличка

Костенко пригадала, що цей старовинний сквер вже рятували колись від забудови

Ліна Костенко: «У час війни, коли нищиться історичне минуле українських міст, тим більше неприпустимо руйнувати пам'ятні місця столиці»

21 листопада Київрада буде розглядати питання передачі ділянки землі просто у середмісті столиці під будівництво. Аби запобігти цьому поетеса та Почесна громадянка Києва Ліна Костенко звернулася до міського голови столиці з проханням зберегти від забудови Літературний сквер. Копію листа, що склала Ліна Костенко до Віталія Кличка, передала громадській ініціативі «Голка» її донька, Оксана Пахльовська.

Костенко пригадала, що цей старовинний сквер вже рятували колись від забудови. У зверненні йдеться про важливість Літературного скверу (вул. Олеся Гончара, 55), що розташований поряд із двома «письменницькими» будинками, для столиці та зв'язки між її минулим і майбутніми поколіннями.

«Цей сквер має бути символічним місцем культури і пам'яті. Тут досі ходять між деревами силуети незабутніх письменників», – написала Костенко.

Шістдесятниця нагадала міському голові, що не так давно Літературний сквер вже рятували від «будівництва московської церкви», і от цінний для киян громадський простір хочуть знову забудувати. А місце є живою пам'яттю Києва – його алеями свого часу гуляли Павло Тичина, Володимир Сосюра, Михайло Стельмах, Олесь Гончар, Андрій Малишко, Максим Рильський, Микола Бажан, Юрій Збанацький, Микола Руденко.

с, – зазначила Ліна Костенко, додавши, що у Києві і без того бракує літературних ландшафтів, а цей сквер «робить Київ подібним до Парижа», де плекають пам'ять про своїх письменників, митців та філософів.

Ліна Костенко – видатна українська письменниця та поетеса, лауреатка Шевченківської премії (1987 рік), Премії Антоновичів (1989 рік), кавалер Ордена Почесного легіону Франції (2022 рік), почесна професорка Києво-Могилянської академії, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, почесна докторка Львівського національного університету ім. І. Франка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Долю Літературного скверу, до перейменування – скверу ім. Чкалова, вирішуватимуть депутати Київради 21 листопада. Йдеться, власне, не про забудову самої зеленої зони, а прилеглої до неї території, яку місцеві мешканці вважають частиною сквера. Тут хотять звести багатофункціональний комплекс, і судові баталії за цю ділянку тривають з 2016 року, коли тут почалися будівельні роботи.

Нагадаємо ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримали звання «Почесного громадянина міста Києва». Відповідне рішення було прийняте на сьогоднішній сесії Київради. Віталій Кличко наголосив, що вручив відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни.