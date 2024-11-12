Ціна деяких будматеріалів завищена у... 15 разів. Поліція втрутилася в ремонт парку «Нивки»

Після того, як «Главком» звернувся із запитами до столичної влади про ситуацію з недобудованими сходами, роботи у парку «Нивки» спішно відновилися

Парк не відремонтували, вартість окремих будівельних матеріалів була завищена у... 15 разів, підрядник вже втік

Реконструкція київського парку «Нивки», яка триває другий рік поспіль, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда».

Усе почалося у середині 2023 року, коли тодішній заступник начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» Артем Горбенко підписав договір зі столичним ТОВ «Буд-Компліт» вартістю 6,17 млн грн. За умовами договору, підрядник мав провести комплекс протизсувних заходів на території парку «Нивки» (східна частина). А саме – реконструювати залізобетонні сходи, відновити зливну систему і встановити підпірну стінку. Також треба було реконструювати залізобетонні сходи на ділянці парку «Нивки» з боку вулиці Сікорського (колишньої Танкової).

Будівельні роботи велися авральними темпами, оскільки завершувався бюджетний рік і, відповідно, гроші намагалися використати до 31 грудня 2023 року. Поспіх добре помітний під час закриття актів виконаних робіт, відображених у системі Держказначейства: 27 грудня «Київзеленбуд» перерахував кошти за шістьома платіжками ТОВ «Буд-Компліт» щодо ремонту парку «Нивки» на загальну суму 6,13 млн грн.

Як згодом стане відомо, підрядник заявив, що всього виконав робіт на 8,3 млн грн. І місто погодилося на борг у 2,19 млн грн – комунальники ліквідували його перед ТОВ «Буд-Компліт» у серпні 2024 року. Проте борги віддали, але проєкт нових сходів так ніхто і не завершив.

Майже через рік бетон на «Нивках» посипався. Зливи, мороз та навіть повалені дерева руйнували конструкцію. Плюс посеред осені кудись зникли поручні, за які вже сплачено бюджетні кошти.

У відповіді на запит «Главкома» керівник «Київзеленбуду» Юрій Бахмат визнав «хвости» підрядника і пообіцяв: недоліки, які утворилися на об’єкті (руйнування та вибоїни), будуть усунені ТОВ «Буд-Компліт» (торік розпочинало будівельні роботи) в рамках договірних зобов’язань.

Зі свого боку правоохоронці після публікації «Главкома» минулого року звернули увагу на активність будівельників у парку «Нивки» посеред зими і побачили зловживання. Наприклад, закладена у кошторис робіт ремонту парку «Нивки» ціна плити ПП 10-2 склала 1,6 тис. грн, тоді як її середня ринкова вартість – 990 грн; кільця опорні К06 обійшлися по 6 тис. грн (ринкова вартість 431,5 грн); люк С (В125)-2-60 коштував 6,1 тис. грн. (ринкова вартість 3,6 тис. грн); вартість суміші бетонної в25 м350 закладено за ціною 3,2 тис. грн. (ринкова вартість 2,6 тис. грн); ціна щебеню 5-20 була 1,2 тис. грн. (ринкова вартість 430 грн); бетонна суміш В-10 (М-150) куплялася за ціною 2,7 тис. грн (ринкова вартість 2,3 тис. грн).

«Під час проведення аналізу цін на ринку було встановлено завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливе заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами «Київзеленбуду» за попередньою змовою групою осіб з керівниками ТОВ «Буд-Компліт». За вказаними договорами в кінці грудня 2023 року були закриті акти та сплачено грошові кошти, відповідно до договорів. Роботи на момент закриття актів фактично виконані не були, що спричинило до розтрати та привласнення бюджетних коштів», – сказано у матеріалах кримінального провадження, зареєстрованих у лютому 2024 року.

Після відкриття кримінальної справи, де фігурує ТОВ «Буд-Компліт», «Київзеленбуд» змінив підрядника у парку «Нивки». Ним стало київське ТОВ «Регіон 11». Також цій же фірмі дістався капітальний ремонт парку відпочинку «Юність» у Солом’янському районі, де торік 9 млн грн освоїло ТОВ «Буд-Компліт».

За відомостями аналітичної системи YouControl, ТОВ «Регіон 11» створено у лютому 2020 року. Єдиним власником та директором зазначено мешканця Луганська Сергія Прокоф’єва. Наразі фірма вже натендерила 31 млн грн.

Дані Єдиного державного реєстру судових рішень більш промовисто пояснюють природу успіху нового фаворита «Київзеленбуду». Протягом 2022 року згадане ТОВ «Буд-Компліт» залучало на субпідряди… саме ТОВ «Регіон 11». Саме ж «Буд-Компліт» разом із шістьма компаніями-підрядниками є фігурантами протиправної схеми з розкрадання державних коштів у ході капітального ремонту, реконструкції, будівництва та утримання зелених насаджень Києва у розпал вторгнення окупантів в Україну. Тобто старий і новий підрядник пов'язані і дуже тісно. І чиновники «Київзеленбуду» як ніхто добре про це знають.

У коментарі «Главкому» депутат Київської міської ради і голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів: його комісія рекомендувала Київраді фінансувати ті об’єкти, які мають критичне значення для громади та можуть сприяти покращенню психологічного стану мешканців у складний час. «Натомість ми бачимо дорогі реконструкції парків, які або не завершені вчасно, або виглядають так, ніби на них просто «відмили» кошти. А тим часом, ліфти в будинках, де проживають люди з інвалідністю, залишаються неробочими, а комунальна інфраструктура – в жахливому стані», – поскаржився політик.

За словами Вітренка, минулого року «Київзеленбуд» освоїв 79,9% від загального бюджету. Щодо реконструкції східної частини парку «Нивки», бюджетна комісія не має детальної інформації і виїзду на об’єкт не проводила. «Варто зазначити, що реконструкція парку «Нивки» уже привертала увагу громадськості та ЗМІ. Зокрема, тендер на проведення робіт виграла компанія з сумнівною репутацією, що викликало додаткові питання щодо прозорості використання бюджетних коштів», – згадав столичний депутат.

Після того, як «Главком» звернувся із запитами до столичної влади про ситуацію з недобудованими сходами, роботи у парку «Нивки» спішно відновилися.