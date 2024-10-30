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Атака безпілотників на Київ: Кличко повідомив про вибух та пожежу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Атака безпілотників на Київ: Кличко повідомив про вибух та пожежу
Окупанти у ніч проти середи, 30 жовтня, атакували Київ дронами
фото ілюстративне

Влада закликає місцевих жителів перебувати у безпечних місцях

У Соломʼянському районі після падіння уламків дрона горять нежитлові приміщення. За іншою адресою в тому ж районі – теж пожежа. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Над містом ще кілька БпЛА. Працюють сили ППО. Не покидайте укриттів!», – наголосив міський голова.

Також Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі – пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці.

Загалом, наразі четверо постраждалих.

Як відомо, у ніч проти 30 жовтня Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

О 4:00 мер Віталій Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Останній, 180-й гучномовець, підключено до мережі, що охоплює лівий берег Києва. Ця подія є черговим кроком до підвищення рівня безпеки мешканців столиці.

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Теги: пожежа вибух Віталій Кличко

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