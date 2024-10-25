Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Золоті субмарини»: Іспанія та Німеччина змагаються за мегаконтракт для Індії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Золоті субмарини»: Іспанія та Німеччина змагаються за мегаконтракт для Індії
Дві країни борються за контракт на підводні човни вартістю 6,6 млрд євро
фото із відкритих джерел

Усі підводні човни будуть передані Індії протягом десяти років

Індія готова витратити рекордні 6,6 млрд євро на нові підводні човни. У багатомільйонному тендері на придбання шести підводних човнів залишилося лише два фіналісти з Німеччини та Іспанії. Про це пише El Confidencial. 

Основним фактором, що вплине на вибір Індії, стане надійність системи (AIP), яка дозволяє цим «золотим субмаринам» залишатися на глибині до трьох тижнів.

У тендері беруть участь іспанська суднобудівна компанія Navantia та німецька Thyssenkrupp. Наприкінці жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують відвідати Індію, аби підтримати свої національні компанії у боротьбі за цей контракт. 

За даними індійських джерел, рішення AIP від іспанської Navantia більше відповідає вимогам ВМС Індії. Втім, Німеччина має суттєву перевагу як найбільший торговельний партнер Індії в Європі.

Очікується, що після укладення контракту всі підводні човни будуть передані Індії протягом десяти років.

До слова, нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід. Китайські та індійські нафтотрейдери несуть відповідальність за вибухове зростання кількості танкерів тіньового флоту, які перевозять російську нафту до Азії, оминаючи таким чином усі західні санкції

Читайте також:

Теги: Німеччина санкції бізнес будівництво субмарина Іспанія Індія Педро Санчес Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадиров опинився у непростій ситуації
Кадиров: «Кровна помста» та гра на підвищення
11 жовтня, 20:50
«Ми є свідками створення геополітичного та економічного блоку»
Мета китайсько-російського тандему одна: збаламутити світ, і таким чином зруйнувати міжнародний порядок
22 жовтня, 08:10
Кучеренко заявив про тиск з боку директора «Укрнафти»
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
26 вересня, 13:27
Зеленський наголосив що Бабин Яр – це наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями
Зеленський звернувся до українців у роковини трагедії Бабиного Яру
29 вересня, 10:13
Фіцо і надалі хоче продовжувати купувати російський газ і нафту і зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну
Роберт Фіцо відновить співпрацю з Росією
3 жовтня, 23:07
Найближчий місяць влада проводитиме аудит підприємств, які забронювали працівників від мобілізації
Forbes оцінив наслідки зупинки бронювання
16 жовтня, 14:14
Німеччина активно демонструє ознаки рецесії
Німеччина може до кінця року відчути рецесію – Bloomberg
16 жовтня, 19:11
У липні 2022 року суд визнав Пушкарьова винним у кримінальній справі про зловживання посадовими повноваженнями
Засуджений на 15 років ексмер Владивостока поїде на війну в Україну
20 жовтня, 20:33
G7 гарантуватиме Києву кредит у розмірі $50 млрд, отриманих від заморожених російських активів
G7 планує залишити активи РФ замороженими після закінчення війни – Nikkei
22 жовтня, 15:52

Економіка

«Золоті субмарини»: Іспанія та Німеччина змагаються за мегаконтракт для Індії
«Золоті субмарини»: Іспанія та Німеччина змагаються за мегаконтракт для Індії
Центробанк Росії підвищив ключову ставку до максимального за 20 років рівня
Центробанк Росії підвищив ключову ставку до максимального за 20 років рівня
Аналітики МВФ визнали, що помилково спрогнозували дату закінчення війни в Україні
Аналітики МВФ визнали, що помилково спрогнозували дату закінчення війни в Україні
Французька промисловість впала до мінімуму за чотири роки – Bloomberg
Французька промисловість впала до мінімуму за чотири роки – Bloomberg
Туреччина планує рекордно збільшити частку відновлюваних джерел енергії
Туреччина планує рекордно збільшити частку відновлюваних джерел енергії
На економіку Росії чекає різкий обвал – аналітики Bloomberg
На економіку Росії чекає різкий обвал – аналітики Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
42K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Одна з областей посилює мобілізацію
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua