Дві країни борються за контракт на підводні човни вартістю 6,6 млрд євро

Усі підводні човни будуть передані Індії протягом десяти років

Індія готова витратити рекордні 6,6 млрд євро на нові підводні човни. У багатомільйонному тендері на придбання шести підводних човнів залишилося лише два фіналісти з Німеччини та Іспанії. Про це пише El Confidencial.

Основним фактором, що вплине на вибір Індії, стане надійність системи (AIP), яка дозволяє цим «золотим субмаринам» залишатися на глибині до трьох тижнів.

У тендері беруть участь іспанська суднобудівна компанія Navantia та німецька Thyssenkrupp. Наприкінці жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують відвідати Індію, аби підтримати свої національні компанії у боротьбі за цей контракт.

За даними індійських джерел, рішення AIP від іспанської Navantia більше відповідає вимогам ВМС Індії. Втім, Німеччина має суттєву перевагу як найбільший торговельний партнер Індії в Європі.

Очікується, що після укладення контракту всі підводні човни будуть передані Індії протягом десяти років.

До слова, нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід. Китайські та індійські нафтотрейдери несуть відповідальність за вибухове зростання кількості танкерів тіньового флоту, які перевозять російську нафту до Азії, оминаючи таким чином усі західні санкції.