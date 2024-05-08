Ліна Костенко та Валерій Залужний можуть отримати звання «Почесного громадянина Києва»

Київрада буде голосувати за присвоєння Залужному та Костенко звання почесних киян

Зробити почесним громадянином столиці Залужного хочуть, зокрема, за заслуги у захисті суверенітету України та у відсічі російській збройної агресії

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко можуть отримати звання «Почесного громадянина міста Києва». Відповідне рішення може бути прийняте на сьогоднішній сесії Київради. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Про це також йдеться у розпорядженні київського міського голови, що з'явилося 6 травня. Засідання почалося о 14:00.

Зробити почесним громадянином столиці Залужного хочуть, зокрема, за заслуги у захисті суверенітету України та у відсічі російській збройної агресії під час оборони столиці. Також у проєкті рішення зазначається, що Залужний «користується загальною повагою та авторитетом у територіальної громади Києва».

Ініціатива про присвоєння Залужному звання «Почесний громадянин Києва» належить очільникам кількох столичних ветеранських об'єднань, благодійних фондів та громадських організацій.

Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Ліна Костенко з'явилась на публіці під час нагородження Орденом Почесного легіону Франції. Письменниця також розповіла, що не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої.

Ліна Костенко – видатна українська письменниця та поетеса, лауреатка Шевченківської премії (1987 рік), Премії Антоновичів (1989 рік), кавалер Ордена Почесного легіону Франції (2022 рік), почесна професорка Києво-Могилянської академії, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, почесна докторка Львівського національного університету ім. І. Франка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Почесний громадянин міста – звання, що є вищим визнанням заслуг перед містом і його жителями.

Нагадаємо, мережу захопило відео Залужного з улюбленою співачкою.Як відомо, співачка Ірина Федишин вирушає у тур містами США та Канади. Перед цим вона завітала до Валерія Залужного, щоб ексголовнокомандувач залишив свій підпис на благодійних лотах, які Федишин розігруватиме серед глядачів під час виступів. Зокрема, Залужний підписав 25 українських прапорів, які Ірина продаватиме на підтримку ЗСУ.