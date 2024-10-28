Запорізька область стане фортецею: очільник ОВА розповів про план захисту від росіян

За словами Федорова, опорні рубежі проти росіян постійно модернізуються та вдосконалюються

Найближчим часом на Запоріжжі буде зведено третю лінію фортифікацій, оскільки область має стати фортецею. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Перше завдання те, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Наразі ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії та оборону міст Запорізької області», – сказав він.

Федоров наголосив, що не розкриватиме кількість опорних рубежів, які будуються. Однак глава ОВА зазначив, що вони постійно модернізуються.

За словами посадовця, якщо раніше основна фортифікація була це укриття від КАБів та артилерії, то наразі одна з основних цілей це укриття від ФПВ-дронів, тому мають бути антидронові сітки тощо.

«Друга лінія вже закінчена на 99,9%, третя лінія буде закінчена умовно найближчими тижнями. Далі оборона міст та, яка будується, то вона буде закінчена у відведений Генштабом строк», – додав Федоров.

Нагадаємо, Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних споруд у Запорізькій області – йдеться про «зуби дракона». Про тендер, який Запорізька обласна військова адміністрація оголосила на початку січня, в інтерв’ю «Главкому» розповів її керівник Іван Федоров.

Федоров розповів, що укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів».

Як повідомляв «Главком», росіяни масово встановлюють оборонні лінії у вигляді «зубів дракона» на окупованих українських територіях. Також відомо, що «зуби дракона» виготовляють на заводі залізобетонних виробів у Гомелі (Білорусь).

До слова, Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях.