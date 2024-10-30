Чорні стіни, відірвана батарея: у мережі з'явилося відео із понівеченої квартири на Солом'янці

Внаслідок атаки у багатоповерхівці на Солом’янці виникла пожежа в кількох квартирах на другому та третьому поверхах

Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків та на різних висотах

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила девʼятнадцяту повітряну атаку на Київ з початку місяця. Уламки збитих ворожих дронів вже другий день поспіль падають у Солом’янському районі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко,

Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків та на різних висотах. «Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені», – зазначив він.

Внаслідок атаки у багатоповерхівці на Солом’янці виникла пожежа в кількох квартирах на другому та третьому поверхах. У мережі з'явилося відео із квартири, яка вигоріла через атаку ворожого дрона.

Як зазначив журналіст Ян Доброносов із місця події, уламки збитого дрона влучили у дерево і відрикошетили у квартиру.

На опублікованих кадрах видно повністю вигоріле помешкання, чорні стіни та стеля, понівечені речі, вибиті вікна та відірвану від стіни батарею. З будинку евакуювано 18 мешканців. Постраждали 9 людей, серед яких одна дитина.

Як інформує ДСНС України, внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м. Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано. Також пожежа виникла в шестиповерховій адміністративній будівлі, загоряння ліквідовано.

Як відомо, у ніч проти 30 жовтня Київська обласна військова адміністрація поінформувала, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

О 4:00 мер Віталій Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Останній, 180-й гучномовець, підключено до мережі, що охоплює лівий берег Києва. Ця подія є черговим кроком до підвищення рівня безпеки мешканців столиці.