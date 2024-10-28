Бізнесмен та меценат Аднан Ківан. Яким запамʼятався українцям відомий одесит

У 2021 році Forbes оцінив статки Ківана у $240 млн (42-га найбагатша людина України та найбагатший одесит)

«Дружив із відомими у світі персонами, міг жити, де завгодно, але завжди обирав Україну і Одесу»

Сьогодні, 28 жовтня, помер засновник корпорації Kadorr Group та арабський інвестор Аднан Ківан. 30 листопада йому мало виповнитися 62 роки.

За словами пресслужби Kadorr Group, Ківан був найбільшим арабським інвестором в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством.

«Главком» зібрав все із життя мультимільйонера арабсько-сирійського походження, який обрав для життя Україну.

Що відомо про Аднана Ківана

Бізнесмен народився 30 листопада 1962 року. Згідно з відкритими джерелами, він народився у впливовій сирійській сім'ї, освіту здобував в Одесі (на той час – в УРСР). Закінчив Одеський інститут харчових технологій (нині – Одеська національна академія харчових технологій) і здобув ступінь доктора філософії в Москві.

фото з відкритих джерел

У 1986 році організував компанію, яка займалася посередництвом у переговорах між СРСР і його арабськими боржниками. Компанія, за словами Ківана, отримувала 1,5–7% комісії з кожної угоди з погашення боргу. До 1990 року бізнесмен, за його оцінкою, заробив майже $60 млн.

У 2005 році Ківан заснував компанію «Діана-Плюс», яка займалася розробкою будівельних проєктів. У 2006 році створив будівельну компанію «Інтерінвестбуд», у 2010 році зʼявилася Kadorr Group. У 2017 році він заснував агрокомпанію «Кадор зерно України».

У 2018 році Аднан Ківан придбав українську англомовну газету Kyiv Post. Угода, за словами колишнього власника видання Мохаммада Захура, оцінювалась у понад $3,5 млн.

Команда Kyiv Post біля офісу в будівлі KADORR у травні 2023 року разом з власником Аднаном Ківаном фото: Kyiv Post

Статки Ківана та будівництво в Україні

В Одесі побудовано десятки житлових комплексів коштом бізнесмена: «Перлина», житлові комплекси «Оазис», «Дубаї в Одесі», БЦ «Наполеон», ТЦ «Кадорр», бізнес-центр Kadorr, бізнес-центр «Французький бульвар», Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торгову галерею Kadorr.

Котеджне містечко «Дубаї в Одесі» фото з відкритих джерел

У 2021 році Forbes оцінив статки Ківана у $240 млн (42-га найбагатша людина України та найбагатший одесит). Згідно з відкритими джерелами, сам бізнесмен оцінював свої статки в 1 млрд доларів. Його родині належить понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві. Бізнесмен входить до списку 5 найбільших рантьє (особи, які живуть на відсотки з відданого в позику капіталу або на доходи від цінних паперів - «Главком»).

Меценацтво та благодійна діяльність

За кошт Ківана побудували Арабський культурний центр Одеси та Східний культурний центр.

фото: Думська

Українська журналістка Казанжи Зоя опублікувала пост на згадку про бізнесмена, оскільки багато з ним комунікувала. За її словами, Ківан був проукраїнським, а в часи Майдану в його офісі волонтери пакували медикаменти, і його машинами з «крутими номерами» відвозили в Київ. Так, наголошує журналістка, було менше ризиків, що зупинять чи не пустять в Київ.

Бізнесмен підтримував сирійську опозицію та боровся проти Башара аль-Асада, за правлінням якого в Сирії відбулась громадянська війна. Рідний брата Ківана, журналіст-опозиційнер, загинув у вʼязниці, тож жодного разу бізнесмен не повернувся на батьківщину, зауважує журналістка.

За її словами, Аднан Ківан багато займався благодійністю, однак, не надто поширював про це інформацію.

Зоя Казанжи: «Це редакційне свято, я там працювала головною редакторкою. Прийшли наші друзі. Зліва - Борис Литвак, засновник Будинку з янголом. Йому теж допомагав Ківан Аднан» фото: Zoya Kazanzhy

«Свого часу оплатив критично необхідну кількість свай під одеський оперний, ремонт якого йшов непристойно довго. Одного разу йому написав хлопець-інвалід з Донецька. Через певні обставини людина залишилась на вулиці. Квартиру йому Ківан купив одразу.

Наприкінці 90-х він кілька років підтримував дітей з родин, які опинились у скрутному становищі, влаштовував для них свята. На початку 2000-х розселив гуртожиток, де жили незрячі люди. Купив квартири. Тоді довго обговорювали, що йому потрібне місце для забудови. Той гуртожиток так і залишився занедбаним», – написала Казанжи.

фото з відкритих джерел

Журналістка додала, що бізнесмен «дружив з відомими у світі персонами, міг жити, де завгодно, але завжди обирав Україну і Одесу».

Особите життя

Був одруженим, мав трьох дітей. Останні роки життя боровся із онкологією.

фото: Думська

Бізнесмен мав конфлікт із мером Одеси Геннадієм Трухановим, який дорікав, що той незаконно забудовує місто. Той звинувачував місцеву владу у корупції, зокрема через то, що Kadorr побудував у місті лікарню швидкої допомоги, подарував її Одесі, а влада передала лікарню у приватні руки. Стосунки сторони з'ясовували, в тому числі у судовому порядку.

Як зауважує Казанжи Зоя, одеська влада нібито «хотіла від Ківана грошей, дармових квартир і мовчазної підтримки».

Скандал із Kyiv Post

Аднан Ківан відомий скандалом з англомовним медіа Kyiv Post, яке він придбав у 2018 році. У листопаді 2021 року Ківан оголосив, що його видання «на короткий час» призупинить свою роботу. Водночас журналісти редакції заявляли, що в такий спосіб Ківан хоче зруйнувати незалежність цього ЗМІ.

Колишня заступниця головного редактора Ольга Руденко та журналістка видання Анна Миронюк оприлюднили заяву від імені редакції із критикою Ківана. Вони казали, що бізнесмен заявляв про бажання розширити Kyiv Post і запустити українськомовне медіа під брендом видання. Таким чином він нібито «позбавлявся незручних, чесних та принципових журналістів».

«Незалежне видання Kyiv Post відсьогодні припинило існування. Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено. Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції», – йдеться у заяві колективу Kyiv Post.

Колектив запропонували Ківану продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції, але він не погодився. Згодом колишніми співробітниками Kyiv Post в листопаді 2021 року було засноване видання The Kyiv Independent.

Нагадаємо, 28 жовтня, помер засновник корпорації Kadorr Group та арабський інвестор Аднан Ківан.