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«Їхала, як королева». Відома синоптикиня про поїздку до Деміївської після закриття метро

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Їхала, як королева». Відома синоптикиня про поїздку до Деміївської після закриття метро
Діденко поділилася досвідом поїздки на автобусі №60, який курсує між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»
фото: Наталка Діденко/Facebook

Діденко була приємно вражена організацією маршуртів у столиці

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, як після закриття станцій «синьої» гілки метро в Києві пережила свою першу поїздку з Либідської до Деміївської і назад. Своїм досвідом вона поділилася у Facebook.

«Коли я лише чула про армагедон на під’їздах до Либідської після закриття станцій метро, дивилася фотографії, що нагадували натовпи евакуації перших днів війни на вокзалі, мені ставало погано», – зізналася Діденко.

Тепер, коли синоптикиня сама вперше вирушила на зупинку в бік Либідської, то була приємно вражена. Спочатку маршрутки з Теремків проносилися, забиті людьми, навіть не зупиняючись. Але невдовзі прийшов спеціальний автобус, який возить людей до Либідської.

«Тут вже можна було влізти, аж раптом прийшов одразу ще один і я абсолютно вільно зайшла…Перший етап зради було провалено», – розповіла вона.

Однак додому Діденко мала повертатися о 18-18:30, тобто якраз у годину «пік», через що знову налаштувалася на погане: «Коли я вийшла з метро Либідська на вулицю, там було чорно й сіро від людей. Просто море людей. Це людське море хвилювалося і коливалося справжніми хвилями».

За її словами, перший спеціальний автобус на Теремки буквально за секунду «забився під горлечко», із кількома наступними сталося те саме.

Дві жінки швидко заспокоїли Діденко. Мовляв, вони кожного вечора їздять з роботи цим маршрутом і сідають на вільні місця в автобусі, але для цього треба трохи почекати.

Далі, як розповіла фахівчиня, «сталося справжнє диво». До зупинки під’їхав спеціальний автобус №60, який возить людей винятково з Либідської до Деміївської.

«І я, як каралєва, проїхала в годину «пік» в майже персональному автобусі практично додому. Зради не відбулося. У наймасовіший людський час автобуси з Либідської ходили буквально один за одним, люди чекали десь кілька хвилин – кому треба швидше. Хто хотів комфортніше – чекав на пару хвилин довше, як ті дві жінки, що хотіли сісти. Вже не скажу про обраних – пасажирів автобуса номер 60!», – поділилася враженнями Діденко.

Наталка Діденко поділилася світлиною з автобусу, який відвіз її з Либідської до Деміївської
Наталка Діденко поділилася світлиною з автобусу, який відвіз її з Либідської до Деміївської
фото: Наталка Діденко/Facebook

Вона закликала киян не піддаватися паніці і висловила захоплення, що посеред війни вдається так організувати перевезення великої кількості людей. За її словами, усе працювало, як годинник.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року.

У зв’язку з закриттям частини «синьої» гілки столичного метро впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках доріг.

До слова, з 13 грудня у Києві курсує автобус №60, який курсує між станціями метрополітену «Либідська» та «Деміївська».

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Теги: Київ громадський транспорт метро Наталка Діденко

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