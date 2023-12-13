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Прокуратура показала, який вигляд мають підтоплені тунелі київського метро (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прокуратура показала, який вигляд мають підтоплені тунелі київського метро (фото)
Підтоплений тунель столичного метрополітену
фото: Facebook/Київська міська прокуратура

Правоохоронці оглянули перегінний тунель між станціями метро «Деміївська» – «Либідська»

Київська міська прокуратура показала, який нині вигляд мають підтоплені тунелі столичного метрополітену. У відомстві зазначили, що правоохоронці оглянули перегінний тунель між станціями метро «Деміївська» – «Либідська», а експерти зробили заміри тріщин у тунельних спорудах.

Після перевірки тунелів була визначена необхідність детального аналізу усієї документації, пов'язаної з будівництвом цієї частини підземки, а також геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту.

Київська міська прокуратура показала, який нині вигляд мають підтоплені тунелі столичного метрополітену
Київська міська прокуратура показала, який нині вигляд мають підтоплені тунелі столичного метрополітену
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько – Теремківській лінії метро», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Як повідомлялося, відсьогодні, 13 грудня, у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсуватиме «човниковий» рух поїздів.

Теги: метро Київ прокуратура громадський транспорт столиця

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