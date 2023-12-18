Столиця закриває чергову ділянку метро? КМДА відреагувала

Як зазначила пресслужба КМДА, фахівці «Київського метрополітену» постійно спостерігають за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній метро

Закриття перегону між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час проведення планового ремонту не планується

Перегін між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року. Про це повідомляє КМДА.

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«Закриття перегону між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час проведення планового ремонту не планується. Ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року», – йдеться в дописі.

Пресслужба зазначає, що фахівці «Київського метрополітену» постійно спостерігають за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній метро, «особливо тих, що збудовані в складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах».

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Як повідомив заступник начальника КП «Київський метрополітен» Дмитро Пінчук, у Києві може початися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії підземки.

Раніше начальник столичної підземки Віктор Брагінський уточнював, що є проблеми на відрізку між станціями «Тараса Шевченка» (Подільський район) і «Почайна» (Оболонський район). Цей тунель будували у 1980-х роках, і він був експериментальним, через що на цій ділянці є певні особливості. Брагінський пояснював, що цю ділянку метрополітену планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.