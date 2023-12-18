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Техногенна аварія зупинила метро. Що відбувається на Деміївці зараз (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Техногенна аварія зупинила метро. Що відбувається на Деміївці зараз (фото)
За тріщинами і ямами на тротуарі поблизу станції метро «Деміївська» встановлений постійний нагляд та контроль
фото: glavcom.ua

На ділянці вулиці біля аварії наразі обмежений рух транспорт

Просідання ґрунту та провали біля станції метро «Деміївська» сталися якраз над місцем, де виявили тріщини в тунелі метро. Кореспондент «Главкома» побував на місці аварії.

На кадрах видно значні тріщини в асфальті та діри у грунті. На поверхні на ділянці вулиці біля аварії наразі обмежений рух транспорту. Зокрема, проїжджу частину звузили, транспорт нині їздить однією смугою.

Утім, пресслужба Київської міської державної адміністрації стверджує, що після закриття руху поїздів руйнівні процеси ззовні припинились. Наразі загрози довколишнім будівлям немає. 

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Водночас торгові кіоски біля метро будуть демонтовані для ліквідації наслідків аварійної ситуації.

За тріщинами і ямами на тротуарі поблизу станції метро «Деміївська» встановлений постійний нагляд та контроль.

За даними КМДА, критичних змін фахівці не зафіксували. У столичній адміністрації також запевнили, що стан тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» стабілізували і ситуація в ньому контрольована.

«Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається», – зазначили в КМДА.

Також сьогодні низка ЗМІ повідомила, що у Києві затоплює станцію метро «Голосіївська». Кореспондент «Главкома» повідомив із місця події, що ситуація під контролем. Жодного протікання немає.

Зазначимо, що раніше кияни вимагали від Київради вберегти Деміївський ринок від забудови. 

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Теги: Київ аварія метро

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