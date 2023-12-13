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У столиці запрацював «човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: розклад

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці запрацював «човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: розклад
фото з відкритих джерел

Влада закликала пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції

Від сьогодні, 13 грудня, у столиці між станціями метро «Теремки»–«Деміївська» курсуватиме «човниковий» рух поїздів. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як зазначається, на цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або «човником»).

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі.

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«Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах. На станціях розмістять навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік «човникового» руху поїздів», - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що всі підземні станції продовжують цілодобово працювати в режимі укриття.

Нагадаємо, у Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями «Либідська» та «Теремки» було організовано рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Теги: метро ремонт Київ громадський транспорт

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