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У місцях просідання ґрунту біля метро «Деміївська» почались геологічні дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У місцях просідання ґрунту біля метро «Деміївська» почались геологічні дослідження
Протягом двох тижнів будуть готові результати, які допоможуть оцінити обсяги та види робіт із ліквідації просадки
фото: glavcom.ua

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА наголошує, загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає

У місцях просідання ґрунту поблизу станції київського метро «Деміївська» проводяться геологічні дослідження, результати будуть відомі за два тижні. Про це повідомив під час брифінгу директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

«Ззовні в місцях просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» були пробурені свердловини для проведення геологічних досліджень. Протягом двох тижнів будуть готові результати, після чого можна буде оцінити обсяги та види робіт із ліквідації просадки», – сказав Кандибор.

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Директор департаменту зазначив, що за результатами досліджень можна буде визначити, яка ситуація біля тунелю.

Водночас посадовець запевнив, що загрози руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо розташовані лише тимчасові споруди, які демонтують на час проведення робіт.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

До слова, перегін між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

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Теги: КМДА Київ метро

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