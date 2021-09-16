В історичному центрі столиці може з’явитися 20-поверховий комплекс

Ділянка майбутньої забудови розташована в межах Центрального історичного ареалу, де діє обмеження по висоті

У Печерському районі столиці може з’явитися новий житлово-торгівельний комплекс з офісами та підземним паркінгом. Дозвіл на забудову ТОВ «Міська будівельна компанія» 10 вересня отримала від Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Загальна площа житлового будинку становитиме майже 23 тис кв м. Заплановано будівництво 199 квартир.

Раніше, у січні цього року ДАБІ двічі відмовила «Міській будівельній компанії» у видачі дозволу на будівництво цього житлового будинку з низки причин. Зокрема, через недотримання вимоги п.1 Містобудівних умов та обмежень щодо узгодження проектних рішень з визначення граничнодопустимої висоти будівель, повідомляють «Наші гроші».

Будівництво заплановане на двох ділянках площею 0,47 га, які, відповідно до Генплану Києва, є територією житлової середньоповерхової забудови. Крім того, ділянки знаходяться в межах Центрального історичного ареалу, а також Центральної планувальної зони столиці, де діє обмеження по висоті – не вище 27 метрів (9 поверхів).

Разом з тим, кількість квартир у забудовника залишилась такою ж, яка рекламувалася раніше: 199 квартир для двох секцій будинку на 21-26 поверхів.

«Міська будівельна компанія» отримала дві ділянки 0,21 га і 0,26 га в оренду у 2004 і 2006 роках. У 2009 році Київрада поновила оренду ще на 6 років. У 2016 році компанія через суд визнала укладеними додаткові угоди про поновлення договорів оренди цих ділянок.

Містобудівні умови та обмеження на забудову біля будинку 5-Б на вул. Анрі Барбюса «Міська будівельна компанія» отримала 18 лютого 2015 року.

Як раніше повідомлялося, територію університету, який очолює кум Табачника, можуть забудувати висотками.

Нагадаємо, у Києві на прибережній частині озера Вирлиця може з’явитися великий торгово-розважальний центр, який планує зводити політик і бізнесмен Віталій Хомутиннік. Місцеві жителі виступають категорично проти.

До слова, у Києві з 1 листопада може припинити роботу «Деміївський» ринок. На його місці хочуть звести 85-метровий будинок з торговим центром.

Джерело: Наші гроші