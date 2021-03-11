Київрада звернулась до Президента та Парламенту: Нам потрібні справедливі умови формування бюджету міста

У той час, коли всі українські міста залишають собі 60% ПДФО, Київ має право лише на 40%

Сьогодні на засіданні Київрада ухвалила і скерувала звернення до Президента, Парламенту, депутатських фракцій та груп у Парламенті, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо неконституційності норми Бюджетного кодексу про зарахування до бюджету столиці тільки 40% ПФДО. Підтримали відповідне звернення 93 депутати, повідомляє Офіційний портал Києва.

Мова йде про звернення до Президента України, Верховної Ради, депутатських фракцій та груп у Парламенті, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо внесення до Конституційного суду України Конституційного подання про визнання таким, що не відповідає Конституції України пункту 1-1 частини 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України.

«Нам потрібні справедливі умови формування бюджету столиці. Адже в той час, коли всі інші українські міста залишають собі 60% ПДФО, Київ має право залишати тільки 40%. Відтак, багато питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста, не можуть бути реалізовані через недостатність фінансового ресурсу. А проектів, що необхідно втілити в столиці, – справді багато. Нам потрібно добудувати Подільсько-Воскресенський міст, нові станції метро на Виноградар, треба ремонтувати мости, багато з яких в аварійному стані, дороги, школи та садочки, лікарні. Облаштовувати парки та велодоріжки. Тому це звернення вкрай важливе. І я неодноразово піднімав питання щодо ПДФО на зустрічах і з Президентом, з Прем’єром та Головою Верховної Ради. Якщо нас не будуть чути, я переконаний, потрібно буде переходити до більш активних дій у відстоюванні інтересів та розвитку столиці», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко заперечив великі дотації для столиці і наголосив, що «Київ формує більшу частину Держбюджету».