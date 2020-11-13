Київщина отримала нового прокурора
Київську обласну прокуратуру очолив 39-річний Олексій Хоменко
У четвер, 12 листопада, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Київської обласної прокуратури нового очільника – Олексія Хоменка. Вона вручила новому керівнику посвідчення та побажала успіхів на новій посаді.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
Венедіктова заявила, що очікує від оновленої обласної прокуратури злагодженої та результативної роботи, адже в столичному регіоні для органів правопорядку багато серйозних викликів.
Вона також наголосила, що головним критерієм ефективності роботи відомства є довіра людей, тож це має стати дороговказом для прокуратури на шляху до посилення її ролі в суспільстві.
До слова, раніше Bihus.info повідомляв, що Олексій Хоменко не володіє жодним рухомим чи нерухомим майном, все оформлене на родичів.