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    Новини

    Київщина отримала нового прокурора

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    Призначено нового керівника Київської обласної прокуратури - Київщина отримала нового прокурора
    Призначено нового керівника Київської обласної прокуратури
    Фото з відкритих джерел

    Київську обласну прокуратуру очолив 39-річний Олексій Хоменко

    У четвер, 12 листопада, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Київської обласної прокуратури нового очільника – Олексія Хоменка. Вона вручила новому керівнику посвідчення та побажала успіхів на новій посаді.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Новий очільник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко
    Новий очільник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко

    Венедіктова заявила, що очікує від оновленої обласної прокуратури злагодженої та результативної роботи, адже в столичному регіоні для органів правопорядку багато серйозних викликів.

    Вона також наголосила, що головним критерієм ефективності роботи відомства є довіра людей, тож це має стати дороговказом для прокуратури на шляху до посилення її ролі в суспільстві.

    Олексій Хоменко народився 1981 року у місті Полтава.
    Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові.
    В органах прокуратури з 2003 року.
    До призначення на посаду керівника Київської обласної прокуратури працював керівником Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

    До слова, раніше Bihus.info повідомляв, що Олексій Хоменко не володіє жодним рухомим чи нерухомим майном, все оформлене на родичів.

    Теги: прокуратура прокурор Київщина Ірина Венедіктова
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