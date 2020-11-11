У Києві суддя на Mercedes збив неповнолітнього мотоцикліста (фото)

ДБР розслідує обставини аварії за участі судді та неповнолітнього

9 листопада ввечері біля в’їзду на територію однієї із автомобільних заправок по бульвару Дружби Народів у Києві сталося зіткнення автомобіля марки Mercedes-Benz GLE 450 під керуванням судді одного з районних судів міста Києва та мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R під керуванням неповнолітнього, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження.

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розслідують обставини ДТП за участю судді та неповнолітнього громадянина. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).

У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді штрафу 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Як повідомлялося, 10 листопада ввечері на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської в Києві зіткнулися автомобіль Porsche та машина швидкої медичної допомоги.