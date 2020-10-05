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    Київщина повністю забезпечила себе зерном: який врожай зібрано

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    Київщина повністю забезпечила себе зерном: який врожай зібрано

    Вже триває посів озимих культур під урожай 2021 року

    Господарства Київщини продовжують збір пізньої групи культур врожаю 2020 року. Про це повідомили в Управлінні агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації.

    Так, станом на 5 жовтня обмолочено 444,7 тис. га, намолочено понад 1,773 млн тонн при середній врожайності 39,9 ц/га. А саме:

    • пшениці – 183,6 тис. га, при середній урожайності 45,9 ц/га;
    • ячменю - 67,1 тис. га, при середній урожайності 40,3 ц/га;
    • гороху - 4,1 тис. га, при середній урожайності 28,5 ц/га;
    • кукурудзи - 180,3 тис. га, при середній врожайності 34,6 ц/га;
    • гречки - 4,2 тис. га, при середній урожайності 15,4 ц/га;
    • проса - 5,4 тис. га, при середній урожайності 33,5 ц/га.

    Крім того:

    • соняшнику - 143 тис. га, при середній врожайності 26,3 ц/га;
    • сої - 43,7 тис. га, при середній врожайності 17,6 ц/га;
    • ріпаку - 27,2 тис. га, при середній врожайності 24 ц/га.

    Валовий збір картоплі склав понад 1,346 млн тонн, овочів відкритого ґрунту - 246,4 тис. тонн, плодово-ягідних культур - 37,5 тис. тонн.

    Валовий збір зернових культур у 2020 році очікується на рівні 2,811 млн тонн, що повністю покриє продовольчу потребу регіону.

    Поряд з цим триває кампанія по посіву озимих культур під урожай 2021 року.

    Сільгоспвиробниками області заплановано засіяти 193,7 тис. га. На сьогодні вже посіяно 109,9 тис. га, що становить 56,7% до прогнозу. З них:

    • пшениці та тритикале – 97,3 тис. га, 55,5% до прогнозу;
    • ячменю озимого - 5,2 тис. га, 53,6% до прогнозу;
    • жита - 7,4 тис. га, 85% до прогнозу.
    • ріпаку озимого - 24,9 тис. га, 91,8% до прогнозу.

    Забезпечення пальним для проведення осінньопольових робіт становить 101%, готовність техніки 103%.

    зерно Київщина врожай
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