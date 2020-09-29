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    Експортери зерна придумали, як тиснути на аграріїв, що не хочуть збувати свій товар

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    Українська зернова асоціація&nbsp;планує створити публічний реєстр фізичних і юридичних осіб, які відмовилися виконувати підписані раніше контракти - Експортери зерна придумали, як тиснути на аграріїв, що не хочуть збувати свій товар
    Українська зернова асоціація планує створити публічний реєстр фізичних і юридичних осіб, які відмовилися виконувати підписані раніше контракти

    Українська зернова асоціація таки визнала проблеми з недобором врожаю, хоча раніше прогнозувала рекорд

    В Україні у поточному сезоні збільшилася кількість випадків невиконання контрактів на продаж зернових і олійних культур. Про це заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов, повідомляється на сайті асоціації.

    «Частково подібна ситуація склалася через об’єктивні причини, оскільки частина аграріїв цьогоріч практично повністю втратила врожай і справді не може виконати умови форвардних контрактів. Але збільшилася і кількість недоброчесних компаній, що відмовляються виконувати умови контрактів, мотивуючи це тим, що ринкова ціна на зернові зараз вище, ніж спочатку було закладено в договорі», – зазначив Горбачьов.

    Президент Української зернової асоціації підкреслив, що така поведінка аграріїв негативно впливає на репутацію нашої країни як надійного світового постачальника зерна і загрожує втратою курсової та фінансової стабільності.

    «У зв’язку з цим Зернова асоціація планує створити публічний реєстр фізичних і юридичних осіб, які відмовилися виконувати підписані раніше контракти. Це буде зроблено для того, щоб убезпечити контрагентів і в підсумку оздоровити зерновий ринок України», – підкреслив президент УЗА.

    Як повідомлялося, цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

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