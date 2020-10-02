В Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки



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Низькі показники в основному обумовлені прогнозованим скороченням площ сівби пшениці та ячменю

Основною причиною скорочення посівних площ під озимими є дефіцит вологи в ґрунті в серпні-вересні поточного року на більшій частині країни, - Мінекономіки

В Україні озимими зерновими культурами цього року планується засіяти 7,2 млн га площ, що на 5% поступається показнику 2019 року (7,6 млн га) і є мінімальним показником за останні чотири роки. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише agronews.ua.

Зазначається, що низькі показники в основному обумовлені прогнозованим скороченням площ сівби пшениці та ячменю.

У міністерстві інформують, що основною причиною скорочення посівних площ під озимими є дефіцит вологи в ґрунті в серпні-вересні поточного року на більшій частині країни.

Загалом в Україні цьогоріч планується засіяти:

озимою пшеницею 6,1 млн га, що на 5% нижче за показник 2019 року (6,4 млн га). При цьому, в основних областях вирощування зернової, Запорізькій та Одеській, посівні площі під культурою можуть скоротитися на 3% і 10% – до 651 тис. га і 520 тис. га відповідно. У той же час, площі під озимою пшеницею в Дніпропетровській області можуть зменшитися лише на 1,6 тис. га, до 502 тис. га.

озимий ячмінь планується засіяти на площі 946 тис. га, що на 10% нижче за показник попереднього року (1 млн га). Традиційно, основними областями вирощування даної зернової є Одеська та Миколаївська області. Так в Одеській області планується засіяти ячменем 240 тис. га, що на 11% поступається показнику 2019 року. У Миколаївській області площа під озимим ячменем може скласти 200 тис. га, скорочення щодо показника попереднього року становить 9%.

озиме жито планується засіяти на площі, що становить 132 тис. га і практично відповідає показнику попередньої посівної кампанії. При цьому, основні регіони вирощування даної культури в Україні (Чернігівська, Волинська та Рівненська області), сумарно можуть збільшити площі під зерновою на 4% – до 65,6 тис. га, тоді як інші регіони планують істотно скоротити її посіви.

Як повідомлялося, експортери зерна придумали, як тиснути на аграріїв, що не хочуть збувати свій товар.

Нагадаємо, цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.