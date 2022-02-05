Експерти розповіли, як знизити суми у платіжках

Експерти радять подавати претензію щодо завищених показів лічильників до облгазу, а також одразу скаргу до НКРЕКП

Багато українців зазначають, що суми у їх платіжках завищені, незважаючи на те, що клієнти вчасно передають свідчення лічильників. Про те, що робити у таких випадках, повідомляє «ГазПравда».

Облгаз виставляє рахунки, проте отримує кошти лише за доставку блакитного палива. Оплату за газ як товар отримує постачальник блакитного палива.

«Облгази ігнорують своєчасно передані домогосподарствами показники лічильників. Водночас споживачам виставляються інші показники – значно вищі» , – йдеться у повідомленні.

В результаті Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) призначила позапланові перевірки 29 облгазів: «Вінницягаз»; «Волиньгаз»; «Годячгаз»; «Дніпрогаз»; «Дніпропетровськгаз»; «Донецькоблгаз»; «Житомиргаз»; «Запоріжгаз»; «Івано-Франківськгаз»; «Київгаз»; «Київоблгаз»; «Кіровоградгаз»; «Кременчукгаз»; «Криворіжгаз»; «Лубнігаз»; «Львівгаз»; «Маріупольгаз»; «Миколаївгаз»; «Одесгаз»; «Полтавагаз»; «Рівнегаз»; «Сумигаз»; «Харківгаз»; «Закарпатгаз»; «Харківміськгаз»; «Херсонгаз»; «Хмельницькгаз»; «Черкасигаз»; «Чернігівгаз».

Що робити, якщо облгаз змушує переплачувати:

Коли прийшла платіжка на газ, потрібно перевірити, чи відповідає вказаний обсяг споживання газу у платіжках із тією цифрою, яку клієнт передавав до облгазу.

Якщо суми різні, потрібно повторно надіслати показання лічильника, а також звернутися до компанії із проханням провести перерахунок.

Якщо облгаз відмовляється провести перерахунок, споживач можете здійснити перевірку показання лічильника.

Крім цього, можна звернутися зі скаргою до НКРЕКУ (його можна подати усно, зателефонувавши на номери 380 (44) 204-48-94, 204-70-27).

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

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