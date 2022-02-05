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    Україна тимчасово відключиться від енергомереж Росії і Білорусі

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    Відключення є частиною плану переходу до европейської енергетичної системи - Україна тимчасово відключиться від енергомереж Росії і Білорусі
    Відключення є частиною плану переходу до европейської енергетичної системи
    фото з відкритих джерел

    У лютому Україна на 72 години відключиться від енергомереж Росії і Білорусі

    Україна планує наприкінці лютого на три дні відключитися від енергосистеми Білорусі та Росії. Це необхідно для тестування роботи системи в ізольованому режимі та інтеграції в 2023 році з європейською мережею, повідомляє видання Welt am Sonntag.

    «Символізм фізичного відділення від російської енергетичної мережі, значний», – зазначає видання.

    У компанії «Укренерго» виданню Welt повідомили, що в разі, якщо назад підключитися до мережі не вийде, в України є достатній запас міцності для тривалої роботи в автономному режимі.

    У Міненерго Білорусі виданню «Белта» повідомили, що відключення заплановано на 24-26 лютого 2022 року і що українська сторона погодила свої дії із білоруською стороною і поінформувала про це.

    Нагадаємо, міністр енергетики Германа Галущенко заявив, що синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E планується в 2023 році.

    За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.

    Галущенко повідомив, що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, «а в 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською».

    Цю інформацію підтвердили в російському «Системному операторі Єдиної енергетичної системи», зазначивши, що Москва співпрацює із Києвом з цього питання.

    Нагадаємо, 30 січня в Україні під'єднали останній, 15-й, атомний енергоблок енергетичної системи країни. Таким чином одночасно запрацювали усі енергоблоки.

    Раніше повідомлялося, що запаси вугілля на ТЕС вперше за опалювальний сезон перевищили показник минулого року.

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    Теги: ТЕС енергетика тарифи Міненерго Україна Укренерго
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    Україна тимчасово відключиться від енергомереж Росії і Білорусі