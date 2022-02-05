Де у Києві можна покататися на лижах: локації та ціни

В околицях Києва є декілька місцин, де можна весело провести час на лижах

В середньому вартість абонементу на київських пагорбах обійдеться у 300 грн

Сезон зимових розваг виходить на фінішну пряму, тож для тих, хто ще не встиг насолодитися катання на лижах у засніжених горах, можна це встигнути зробити на локаціях Києва. В середньому вартість абонементу на київських пагорбах на вихідних обійдеться у 300 грн. У будні трохи дешевше. Загалом в околицях Києва є декілька місцин, де можна весело провести час на санках, лижах чи сноубордах.

фото: obozrevatel

Протасів Яр

Одним з найстаріших комплексів у Києві вважається Протасів Яр. можна вважати найстарішим у Києві. Він працює з 1998 року і користується неймовірною популярністю серед місцевих жителів. У Протасовому Яру облаштовано чотири траси, які підходять для всіх – від зовсім початківців до досвідчених лижників. Спуски поділяються на рівні складності, щоб кожен міг обрати підходящий маршрут.

Тут також можна орендувати обладнання, але для цього необхідно мати при собі документи і гроші для застави. Зазвичай, можна залишити 500 гривень і водійське посвідчення.

підйом на схил – від 25 грн;

абонементи на 2 години – від 250 грн;

нічне катання – 350 грн.

Як і в інших комплексах, у вихідні тут ціни значно зростають. Таким чином підйом вам обійдеться у 35 гривень, абонемент – у 350.

Goloseev Ski Park

Лижний комплекс у Голосієвському парку розташований на пологому схилі та має протяжність 500 метрів. Ця траса розрахована, в основному, на новачків. Тож сюди часто приходять родини з дітьми, аби активно провести вихідні. Також тут є повноцінна школа, де навчають кататися на лижах та сноуборді. Усе обладнання, включно з екіпіровкою, можна орендувати прямо на місці.

Ціни на території Goloseev Ski Park цілком лояльні:

підйом на схил – від 30 гривень;

абонемент на 2 години – від 250 грн;

нічне катання – 450 грн.

У вихідні ціни зростають. Так підйом коштує вже 40 грн, а абонемент обійдеться в 350 грн.

фото: gvozdoff.com

Gvozdoff

Цей лижний комплекс під Васильковом вже заслуговує на звання курорту. Тут облаштовангі всі умови для цікаво проведення часу. На території комплексу знаходиться готель, ресторан, дитячі зони, озеро, тенісний корт та сауна. Траси у Gvozdoff невеликі – усього по 220 метрів. Їх тут облаштовано вже дві. Для тих, хто зовсім не вміє кататися, працює школа з інструкторами. Підйом на схил коштує від 25 до 60 грн. Не забудьте документи для застави.

Proleski Club

Навчитися гарно кататися на лижах можна і без довгих трас. Proleski Club пропонує спеціальний тренажер, який допомагає підготуватися до наступного зимового сезону. Він працює за принципом бігової доріжки та підходить як дітям, так і дорослим. Навіть професіонали інколи приходять сюди, щоб трохи потренуватися та розім’ятися.

Тарифи клубу:

самостійне катання (10 хв) – 100 грн;

заняття з тренером (25 хв) – 220-260 грн.

Також є можливість придбати один з абонементів і зекономити до 20% вартості.

ВишГора

Курорт працює цілий рік у місті Вишгород. Влітку тут можна покататися на довжелезній водяній гірці, яка простягається більш ніж на 200 метрів. Взимку ж тут працює якісний лижний комплекс з 1 трасою та підйомником. Він підходить для сімейного відпочинку а також для новачків, які хочуть потренуватися на легких спусках.

підйом на схил – від 30 грн;

абонементи на 2 години – від 100 грн;

нічне катання – 300 грн.

Як повідомлялося, гірськолижний курорт Грузії здивував цінами, там відпочинок дешевший, ніж в Україні

Джерело: Обозреватель