Дощитиме майже по всій Україні: прогноз погоди на 26 квітня

Погода в Україні, 26 квітня, буде у більшості регіонів прохолодною та дощовою

У Києві 26 квітня теж дощитиме

Сьогодні, 26 квітня, майже по всій території України дощитиме. Температура коливатиметься від +7 °C до +14 °C. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Більшості жителів України доведеться бути готовими до дощу. Регіони без опадів – Крим, Херсонщина, а також Луганська, Донецька та Запорізька області.

В Карпатах можливий мокрий сніг. У зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Найхолодніше буде на Заході, тут повітря прогріється тільки до +7...+9. Лише на Закарпатті трохи тепліше – +8...+10.

Прогноз погоди на 26 квітня

Такі самі температурні показники синоптики обіцяють у більшості центральних та північних областей. Виняток – Сумщина – тут теж +7...+9.

Трохи більше схожа на квітневу погода буде у південних регіонах: стовпчики термометрів піднімуться до показників +11...+14. Приблизно така сама ситуація і на Сході – у Луганській та Донецькій областях.

У Києві 26 квітня теж дощитиме. Вночі холодно – 0...+2, а вдень повітря прогріється до +8...+10.