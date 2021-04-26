Дощитиме майже по всій Україні: прогноз погоди на 26 квітня
У Києві 26 квітня теж дощитиме
Сьогодні, 26 квітня, майже по всій території України дощитиме. Температура коливатиметься від +7 °C до +14 °C. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Більшості жителів України доведеться бути готовими до дощу. Регіони без опадів – Крим, Херсонщина, а також Луганська, Донецька та Запорізька області.
В Карпатах можливий мокрий сніг. У зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Найхолодніше буде на Заході, тут повітря прогріється тільки до +7...+9. Лише на Закарпатті трохи тепліше – +8...+10.
Такі самі температурні показники синоптики обіцяють у більшості центральних та північних областей. Виняток – Сумщина – тут теж +7...+9.
Трохи більше схожа на квітневу погода буде у південних регіонах: стовпчики термометрів піднімуться до показників +11...+14. Приблизно така сама ситуація і на Сході – у Луганській та Донецькій областях.
У Києві 26 квітня теж дощитиме. Вночі холодно – 0...+2, а вдень повітря прогріється до +8...+10.