Київська підземка закупить у Словенії турнікети на 3 млн грн



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Словенське обладнання встановлять на 15 станціях столичного метрополітену

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» 17 грудня за результатами тендера замовило компанії «Riko d.o.o.» (Словенія) турнікетів на 3,03 млн євро. Про це повідомляється у системі PrоZorro.

До середини 2020 року поставлять 23 комплекти контрольного автоматичного вхідного пункту LOTTol із комплектуючими, обладнанням і софтом для 15 станцій: «Героїв Дніпра», «Оболонь», «Почайна», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Площа Льва Толстого», «Либідська», «Кловська», «Палац спорту», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич», «Осокорки», «Позняки», «Харківська».

Пункти приймають оплату за допомогою безконтактних банківських карток, смартфонів та інших пристроїв із чипом NFC і додатком банку, безконтактних карток оплати проїзду, «Карток киянина», разових квитків із QR-кодом у паперовій або електронній формі.

Постачальник вказав себе виробником комплектів, які включають такі складові:

контрольно-пропускний пункт за 22 568 євро;

5-10 автоматичних контрольних пунктів по 10 553 євро за кожен (залежно від станції);

комутаційну шафу за 6 485 євро;

бар’єр за 3 519 євро (входить не у всі комплекти);

нульову стійку за 2 808 євро (входить не у всі комплекти);

основи за 2 529 євро;

2 пульти контролера по 1 409 євро за кожен;

кабельно-провідникову продукцію за 1 355 євро.

Також софт пунктів обійдеться у 39 тис. євро, а системи обліку проходів та моніторингу стану пунктів – у 155 тис. євро. Крім того, комплект запчастин, інструментів і приладдя коштує 87 тис. євро, стенд для діагностування та усунення несправності – 12 тис. євро, а сім мобільних комплектів для діагностики обладнання – по 2 тис. євро за кожен.

Ціна угоди всього на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 105,79 млн грн.

Засновниками створеної в 1990 році словенської інжинірингової компанії «Riko d.o.o.» зі статутним фондом 10,07 млн євро є директор Янез Шкрабец зі Словенії та Йозо Драган із Хорватії. Вона вказала у довідці про досвід аналогічний договір за 2017 рік із компанією «Real Time Systems Llp» (Великобританія) про поставку транспортних турнікетів.