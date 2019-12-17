Виламані турнікети та огорожі: пасажири влаштували в метро погром через збій у системі оплати
На центральних станціях метро утворився величезний натовп людей
У понеділок, 16 грудня, перебої в роботі е-квитка у київському метрополітені спровокували на станції метро «Площа Льва Толстого» масові заворушення і погроми. Про це повідомляється у соцмережі.
Під час збою системи е-квитка неможливо було розплатитися ні Картою киянина, ні платіжними картами.
Через збій пасажири не могли пройти на станцію. В результаті утворився величезний натовп людей, які не могли потрапити на потяги метро. Не зумівши добитися вирішення проблеми, незадоволені люди виламали турнікети разом з огорожею.
У соцмережі повідомляють, що на деяких станціях, щоб уникнути аналогічних ситуацій, пасажирів пропускали безкоштовно.
Пізніше в метрополітені повідомили про відновлення роботи платіжної системи.
Як повідомлялося, збій в системі оплати за проїзд в метро стався 16 грудня у вечірню годину пік.
Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.
20 листопада у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки була тимчасово недоступна.
Джерело: Кореспондент.net