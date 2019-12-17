Виламані турнікети та огорожі: пасажири влаштували в метро погром через збій у системі оплати



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У метро перед турнікетами утворився натовп через непрацюючу систему оплати Фото: fakty.com.ua

На центральних станціях метро утворився величезний натовп людей

У понеділок, 16 грудня, перебої в роботі е-квитка у київському метрополітені спровокували на станції метро «Площа Льва Толстого» масові заворушення і погроми. Про це повідомляється у соцмережі.

Під час збою системи е-квитка неможливо було розплатитися ні Картою киянина, ні платіжними картами.

Через збій пасажири не могли пройти на станцію. В результаті утворився величезний натовп людей, які не могли потрапити на потяги метро. Не зумівши добитися вирішення проблеми, незадоволені люди виламали турнікети разом з огорожею.

У соцмережі повідомляють, що на деяких станціях, щоб уникнути аналогічних ситуацій, пасажирів пропускали безкоштовно.

Пізніше в метрополітені повідомили про відновлення роботи платіжної системи.

Як повідомлялося, збій в системі оплати за проїзд в метро стався 16 грудня у вечірню годину пік.

Нагадаємо, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка. Тоді у підземці не працювала система Kyiv Smart Card.

20 листопада у столичному метрополітені оплата з допомогою безконтактної банківської картки була тимчасово недоступна.

Джерело: Кореспондент.net