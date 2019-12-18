У Київметробуді визнали незадовільні темпи будівництва підземки



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Будівництво метро на Виноградар просувається дуже повільно

Обрано новий склад Наглядової ради Київметробуду

У вівторок, 17 грудня, під час загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради компанії та обрано її новий склад. Про це повідомляє прес-служба юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», що представляє акціонерів ПАТ «Київметробуд».

На посаду голови Наглядової ради Київметробуду на першому засіданні нового складу обрано Олега Токарева.

«Підземка у столиці будується вкрай незадовільними темпами, тому акціонери були вимушені вжити заходів, щоб відновити темпи будівництва метро і повернути професіоналів на роботу у компанію. Таке рішення назріло вже давно», – прокоментував рішення акціонерів колишній керівник ПАТ «Київметробуд» Володимир Петренко.

ПАТ «Київметробуд» є підприємством з комплексного будівництва об’єктів метрополітену, спеціальних підземних споруд та технічних тунелів. Окрім цього Київметробудом для столиці виконуються роботи, зв’язані з підземною специфікою міста. З моменту свого заснування у 1949 році компанія здала в експлуатацію 52 станцій київського метрополітену та більше 74 км тунелів, а також підземні торгівельно-розважальні комплекси та переходи, житлові будинки, виробничі та адміністративні споруди різного призначення тощо.

Нагадаємо, у березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар.

В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

На початку листопада мер Києва Віталій Кличко провів виїзну нараду на будівельному майданчику ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар. Генеральний підрядник будівництва запевнив, що будівництво двох нових станцій метро завершать вчасно.

У метрополітені показали перший тунель на одній із ділянок будівництва метро на Виноградар. Також показали будівництво станції метро на Виноградарі – «Мостицької».