Київська влада затвердила план заходів до Дня вшанування учасників бойових дій

Із 9 лютого у музеї «Київська фортеця» триватиме фотовиставка «Афганістан – наша пам’ять і біль»

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відзначається щорічно 15 лютого, у Києві відбудеться низка заходів. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики.

12 лютого о 12:00 у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України на вулиці Михайла Грушевського, 30/1 відбудеться зустріч керівництва міста Києва із учасниками бойових дій на території інших держав та сім’ями воїнів, які загинули в Афганістані.

15 лютого о 10:00 на вул. Лаврській, 17 відбудеться меморіальний захід біля Меморіалу воїнам України, полеглим в Афганістані.

15 лютого з 11:00 на вул. Лаврській відбудеться зустріч бойових побратимів-учасників війни в Афганістані.

Із 9 до 21 лютого у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» триватиме фотовиставка «Афганістан – наша пам’ять і біль».

Із 10 до 28 лютого у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки проходитиме книжкова виставка «Крізь пекло чужої війни».

Із 14 до 28 лютого у читальній залі Державного архіву м. Києва буде проведена виставка архівних документів, присвячена Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Нагадаємо, у столиці кілька сотень представників різних громадських і патріотичних організацій узяли участь у вшануванні пам’яті Героїв Крут.