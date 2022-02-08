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    Київські правоохоронці затримали жінку за неправдиве повідомлення про вибух

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    Мотиви свого вчинку жінка пояснити не змогла - Київські правоохоронці затримали жінку за неправдиве повідомлення про вибух
    Мотиви свого вчинку жінка пояснити не змогла
    фото: пресслужба поліції

    Жінці загрожує до шести років тюремного ув’язнення

    Столичні правоохоронці затримали жінку за неправдиве повідомлення про вибух у центрі столиці. Слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманій про підозру у скоєнні злочину, повідомляє пресслужба поліції.

    Їй загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

    «До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на Майдані Незалежності стоїть жінка, в якої у кишені нібито граната. Аби з’ясувати обставини події оперативний черговий направив на місце наряди, які патрулюють у центральній частині міста», – зазначається у повідомленні поліції.

    Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, вже за декілька хвилини за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та патрульні, які виявили жінку:

    «Ми встановили, що правопорушниця повідомила перехожим громадянам про те, що має при собі гранату та планує її підірвати. Провівши поверхневий огляд жінки, жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено. У подальшому жительку Київщини, 1959 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мотиви свого вчинку вона пояснити не змогла», – йдеться у повідомленні.

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України- завідомо неправдиве повідомлення. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

    Нагадаємо, СБУ у Харкові затримала серійного «мінера». Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування. Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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    Теги: вибух Київ граната замінування жінка Ігор Клименко
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    Київські правоохоронці затримали жінку за неправдиве повідомлення про вибух