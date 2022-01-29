У Києві відбулася хода пам'яті Героїв Крут (фото)

Активісти поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут встановленого на Аскольдовій могилі

У столиці кілька сотень представників різних громадських і патріотичних організацій узяли участь у вшануванні пам’яті Героїв Крут, передає «Укрінформ».

Вони пройшли ходою від вулиці Інститутської до Аскольдової могили, де похована частина учасників бою під Крутами.

Активісти поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут встановленого на Аскольдовій могилі, а священники відслужили панахиду за загиблими студентами.

Нагадаємо, 29 січня вшановують події, що сталися у 1918 році, коли українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України, нагадали в Українському інституті національної пам'яті.

На початку січня 1918 року більшовики встановили контроль у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях та розгорнули наступ на Київ. 24–27 січня 1918 року запеклі бої розгорнулись за станцію Бахмач.

Утрати українських військ під Крутами оцінюють у 70–100 загиблих, за сучасними підрахунками. Серед них – 37–39 вбитих у бою та розстріляних студентів i гімназистів. Втрати бiльшовицьких військ під Крутами були значними, сягали тільки вбитими 300 вояків.

Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності.

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