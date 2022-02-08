У Гідропарку грабіжник з ножем напав на чоловіка, який займався спортом

З метою заволодіння майном, підозрюваний забризкав чоловікові очі газовим балончиком

У столичному Гідропарку киянин напав на 56-річного чоловіка, який займався на вуличних тренажерах, та відібрав у нього смартфон і гроші. Про це повідомили у столичній прокуратурі.

«Так, 05 лютого 2022 року, зловмисник, перебуваючи на території Гідропарку, помітив 56-річного чоловіка, який займався спортом. З метою заволодіння його майном, підозрюваний забризкав останньому очі газовим балончиком та приставив до шиї ніж. Відібравши у потерпілого мобільний телефон та гроші, нападник втік», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Дніпровського управління поліції розшукали та затримали нападника. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини рецидивіст, у якого знайшли три паспорти на ім’я інших громадян України. Один із цих документів він пред’явив у ломбарді, коли здавав мобільний телефон жертви.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру в розбої, вчиненому повторно. Чоловіку загрожує від семи до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі перевіряється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинів. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві невідомий вдарив ножем водія автомобіля. Як повідомлялося, під час новорічно-різдвяних вихідних на вулиці Теодора Драйзера в Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. За даними громадської організації «Автопатруль Майдан», труп виявили біля ресторану «Водолій», який «різко перестав працювати». Також зазначається, що у закладі були вимкнені камери спостереження. Можливо, що вбитий чоловік відпочивав у ресторані. Також у грудні у Києві посеред вулиці вбили чоловіка, який заступився за жінку.