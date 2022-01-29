Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут (фото)

Президент поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков та інші

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві. Про це ідеться у повідомленні Офісу президента.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Нагадаємо, 29 січня вшановують події, що сталися у 1918 році, коли українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України, нагадали в Українському інституті національної пам'яті.

На початку січня 1918 року більшовики встановили контроль у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях та розгорнули наступ на Київ. 24–27 січня 1918 року запеклі бої розгорнулись за станцію Бахмач.

Утрати українських військ під Крутами оцінюють у 70–100 загиблих, за сучасними підрахунками. Серед них – 37–39 вбитих у бою та розстріляних студентів i гімназистів. Втрати бiльшовицьких військ під Крутами були значними, сягали тільки вбитими 300 вояків.

Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності.