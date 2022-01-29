Українці вшанували пам'ять загиблих героїв на місці бою під Крутами (фото)

Урочисті заходи відбулися на території меморіального комплексу «Пам'яті Героїв Крут»

На мітингу, який пройшов 29 січня на місці легендарного бою під Крутами в Чернігівській області, промовці говорили як про зовнішнього, так і внутрішнього ворога, а також необхідність консолідувати зусилля задля опору загрозам з боку північного сусіда. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на коментар представника Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області Сергія Бутко.

«Лейтмотивом виступів і офіційних осіб – представників органів державної влади, і політичних діячів були слова про необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому. Окрім того, промовці згадували не менш підступних внутрішніх ворогів, як то корупція, наприклад, байдужість людей, які вважають, що захист України – це не їхня війна, і її можна десь пересидіти», – розповів Бутко.

За його словами, на офіційному мітингу біля пам’ятника Героям Крут виступали голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, заступник голови Інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак, лідер Народного руху України Андрій Корнат, представник Міноборони та інші. Захід проходив за сценарієм, який включав мистецьку патріотичну композицію, покладання квітів до пам’ятника, заупокійну літію, хвилину мовчання, військовий салют і завершився урочистим маршем військовослужбовців та курсантів військових навчальних закладів.

«На мою особисту думку, в цьому році вшанування пам’яті Героїв Крут пройшло якось організованіше, люди були більш зібрані і якихось політичних спектаклів не було», – зауважив Бутко.

Він додав, що пам’ять Героїв Крут на місці бою вшанувало більше тисячі людей, в основному з Чернігівщини та Київщини. Після офіційного заходу вони все прибували й прибували і проводили свої окремі мітинги. Як завжди був відкритий музей, у якому проводилися екскурсії.

Урочисті заходи, присвячені 104-й річниці бою під Крутами, проходили на території меморіального комплексу «Пам'яті Героїв Крут» біля села Пам'ятне Крутівської сільської територіальної громади.

Нагадаємо, 29 січня вшановують події, що сталися у 1918 році, коли українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України, нагадали в Українському інституті національної пам'яті.

На початку січня 1918 року більшовики встановили контроль у Харківській, Катеринославській та Полтавській губерніях та розгорнули наступ на Київ. 24–27 січня 1918 року запеклі бої розгорнулись за станцію Бахмач.

Утрати українських військ під Крутами оцінюють у 70–100 загиблих, за сучасними підрахунками. Серед них – 37–39 вбитих у бою та розстріляних студентів i гімназистів. Втрати бiльшовицьких військ під Крутами були значними, сягали тільки вбитими 300 вояків.

Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності.