Кличко повідомив, чи будуть закриватися школи на карантин

Мер Києва закликав працівників освіти вакцинуватися

Враховуючи попередній досвід, за наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати дитячі садочки та початкову школу на карантин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції.

«Зазначу, що з квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіт, зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований. А хто ще не встиг, наголошую: це треба зробити! Адже йдеться про ваше здоров’я і ваше життя! Я хочу всім вам побажати здоров’я, оптимізму, вдячних учнів і вдалого навчального року! Спасибі за вашу роботу і відданість справі. Адже вам ми довіряємо найдорожче – наших дітей», – звернувся до освітян Кличко.

Як повідомлялося, наразі у школах Києва завершується підготовка до зустрічі учнів 1 вересня. Влітку у кожному другому закладі освіти здійснили поточні або капітальні ремонти. Зокрема, в місті відремонтували 217 садочків та 242 школи. На підготовку до нового навчального року столиця виділила 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, за добу 25 серпня в Києві було виявлено 264 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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