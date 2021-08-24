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    Київське метро змінить графік роботи 24 серпня

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    У ніч з 24 на 25 серпня столичне метро подовжить роботу на 2 години - Київське метро змінить графік роботи 24 серпня
    У ніч з 24 на 25 серпня столичне метро подовжить роботу на 2 години
    Фото з відкритих джерел

    24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро «Майдан Незалежності» та перехід між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик»

    У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці незалежності України в Києві у вівторок, 24 серпня, заплановані зміни в роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро «Майдан Незалежності» та перехід між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» (проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції «Майдан Незалежності»).

    24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро «Хрещатик», який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

    Також у ніч проти 25 серпня метрополітен продовжить роботу на 2 години.

    У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту».

    Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» зійдуться обрані артисти. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.

    СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України, адже в цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоби дестабілізувати ситуацію в країні.

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    Теги: Київ метро День Незалежності Хрещатик
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    Київське метро змінить графік роботи 24 серпня