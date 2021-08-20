СБУ дала українцям важливі поради напередодні Дня Незалежності
Напередодні та під час святкування Дня Незалежності традиційно посилюється ворожа пропаганда
СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України, адже в цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоби дестабілізувати ситуацію в країні. Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.
«Служба безпеки України системно протидіє цим проявам. Зокрема, в останні місяці в більшості регіонів країни Служба провела низку антитерористичних навчань та відпрацювала дії із захисту стратегічно важливих об’єктів», – зазначили в спецслужбі.
У СБУ поінформували, що працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни: 0–800–501–482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]
У яких випадках потрібно телефонувати на гарячу лінію СБУ:
- якщо ви маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
- якщо ви помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
- якщо ви побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;
- якщо ви виявили підозрілі предмети чи засоби ураження в громадських місцях.
У СБУ запевнили, що інформація, отримана через телефон довіри, є конфіденційною й буде ретельно перевірена.
Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.
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