Руки геть від тризуба!

Для чого ж його змінювати чи визнавати другорядним, «малим»?

Українська влада на чолі з Володимиром Зеленським на ювілейний День незалежності хоче зробити українцям «подарунок» – ухвалити Великий державний герб. Постає тільки одне питання — невже саме Великого державного герба нам не вистачає для повного щастя? Та й для чого нам Великий державний герб, якщо величнішим за древній тризуб ніколи й нічого не буде?

Уже майже всі учасники конституційного процесу в 1996 році, історики й фахівці запевнили, що згадка про Великий державний герб у Конституції була поступкою комуністам, які вірили, що в майбутньому вдасться проштовхнути якийсь варіант із серпом і молотом, а тризуб відтак стане другорядним державним символом. У жодної притомної людини в Україні, навіть у не дуже патріотичних людей тризуб не викликає відторгнення, адже кожен бачить, що цей символ – досконалий у своїй простоті. Кращого не вигадаєш і не створиш; до того ж він є нашим древнім символом, і разом із гривнею створює символічну єдність з княжою епохою. Від себе додам, що тризуб ще й має войовничий характер, він – особливо в цю історичну добу – нам дуже личить. Та й загалом тризуб з усіх поглядів – ідеальний!

Для чого ж його тоді змінювати чи визнавати другорядним, «малим»? Чому Зеленський так ухопився за цю ідею, що навіть проштовхнув позачергове засідання Верховної Ради з цього приводу, та ще й на такий важливий для всіх українців день? Я довго думав про це, але якоїсь логічної версії все ж не знайшов. Бо ця ініціатива глибоко абсурдна, шкідлива, невчасна і зайва.

Але все ж висловлю свій здогад: Зеленський лобіює ухвалення Великого державного гербу, бо це вписується в його улюблену справу – імітувати бурхливу діяльність. Його, як і всіх малих (і я не про зріст) людей, збуджує вже саме слово «великий», адже принципи «зеленої» імітації навіть ремонт спортзалів і басейнів гордо називають «Великим будівництвом». Припускаю, що оточення Зеленського переконує його, що одному з «найвеличніших лідерів світу» личитиме ухвалити «велике» й історичне рішення – прийняти Великий герб. O sancta simplicitas!

Ідея ухвалити Великий державний герб настільки ж абсурдна, як і затія перевернути прапор догори дригом чи змінити перші рядки українського гімну на щось більш оптимістичне й переможне. І коли такі ідеї висловлюють міські божевільні чи фріки з соцмереж – хай би ще було, але коли за щось таке береться влада, хочеться сказати: займіться нарешті реальною роботою, а не імітацією бурхливої діяльності й доленосних рішень. Руки геть від нашого тризуба, не псуйте нам свято!





Джерело: День

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