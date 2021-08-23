  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Любка
рус
    Думки вголос

    Руки геть від тризуба!

    • Андрій Любка

      Український письменник

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ідея ухвалити Великий державний герб настільки ж абсурдна, як і затія перевернути прапор догори дригом - Руки геть від тризуба!
    Ідея ухвалити Великий державний герб настільки ж абсурдна, як і затія перевернути прапор догори дригом

    Для чого ж його змінювати чи визнавати другорядним, «малим»?

    Українська влада на чолі з Володимиром Зеленським на ювілейний День незалежності хоче зробити українцям «подарунок» – ухвалити Великий державний герб. Постає тільки одне питання — невже саме Великого державного герба нам не вистачає для повного щастя? Та й для чого нам Великий державний герб, якщо величнішим за древній тризуб ніколи й нічого не буде?

    Уже майже всі учасники конституційного процесу в 1996 році, історики й фахівці запевнили, що згадка про Великий державний герб у Конституції була поступкою комуністам, які вірили, що в майбутньому вдасться проштовхнути якийсь варіант із серпом і молотом, а тризуб відтак стане другорядним державним символом. У жодної притомної людини в Україні, навіть у не дуже патріотичних людей тризуб не викликає відторгнення, адже кожен бачить, що цей символ – досконалий у своїй простоті. Кращого не вигадаєш і не створиш; до того ж він є нашим древнім символом, і разом із гривнею створює символічну єдність з княжою епохою. Від себе додам, що тризуб ще й має войовничий характер, він – особливо в цю історичну добу – нам дуже личить. Та й загалом тризуб з усіх поглядів – ідеальний!

    Для чого ж його тоді змінювати чи визнавати другорядним, «малим»? Чому Зеленський так ухопився за цю ідею, що навіть проштовхнув позачергове засідання Верховної Ради з цього приводу, та ще й на такий важливий для всіх українців день? Я довго думав про це, але якоїсь логічної версії все ж не знайшов. Бо ця ініціатива глибоко абсурдна, шкідлива, невчасна і зайва.

    Але все ж висловлю свій здогад: Зеленський лобіює ухвалення Великого державного гербу, бо це вписується в його улюблену справу – імітувати бурхливу діяльність. Його, як і всіх малих (і я не про зріст) людей, збуджує вже саме слово «великий», адже принципи «зеленої» імітації навіть ремонт спортзалів і басейнів гордо називають «Великим будівництвом». Припускаю, що оточення Зеленського переконує його, що одному з «найвеличніших лідерів світу» личитиме ухвалити «велике» й історичне рішення – прийняти Великий герб. O sancta simplicitas!

    Ідея ухвалити Великий державний герб настільки ж абсурдна, як і затія перевернути прапор догори дригом чи змінити перші рядки українського гімну на щось більш оптимістичне й переможне. І коли такі ідеї висловлюють міські божевільні чи фріки з соцмереж – хай би ще було, але коли за щось таке береться влада, хочеться сказати: займіться нарешті реальною роботою, а не імітацією бурхливої діяльності й доленосних рішень. Руки геть від нашого тризуба, не псуйте нам свято!


    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: прапор День Незалежності влада герб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Дипломат

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Андрій Цаплієнко
    Андрій Цаплієнко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Руки геть від тризуба!