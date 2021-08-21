Супершоу на Олімпійському. У мережу злили нові подробиці: хто й що співатиме
Ротару виступить з «Червоною рутою», а Надя Дорофєєва з народною піснею
Портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Перелік опублікований в Instagram порталу.
За даними публікації артисти виконають наступні пісні:
- DOROFEEVA – «Ой там на горі»;
- Go_A – Shum;
- Ніна і Тоня Матвієнко – «Квітка душа»;
- Оля Полякова – «Сіла птаха»;
- Софія Ротару – «Червона Рута», «Країна»;
- КAZKA – «Плакала»;
- Воплі Відоплясова – «Весна»;
- Наталя Могилевська – Попурі (точно буде уривок із пісні «Місяць»);
- Тіна Кароль – Попурі (із участю артистів альбому «Молода кров»);
- Брати Гадюкіни – «Тернопіль»;
- Вєрка Сердючка – Lasha Tumbai;
- Віктор Павлік – «Ні обіцянок, ні пробачень»;
- MONATIK – «Мріяти не шкідливо»;
- Ірина Білик – «А я пливу»;
- Людмила Монастирська – «Номер пам’яті».
Нагадаємо, як повідомляли організатори, захід до 30-річчя незалежності України поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.
У зв’язку із проведенням заходу будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, відповідно до схеми організації дорожнього руху.