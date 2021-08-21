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    Супершоу на Олімпійському. У мережу злили нові подробиці: хто й що співатиме

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    Українські співаки виконають свої знамениті хіти - Супершоу на Олімпійському. У мережу злили нові подробиці: хто й що співатиме
    Українські співаки виконають свої знамениті хіти
    Фото з відкритих джерел

    Ротару виступить з «Червоною рутою», а Надя Дорофєєва з народною піснею

    Портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Перелік опублікований в Instagram порталу.

    За даними публікації артисти виконають наступні пісні:

    • DOROFEEVA – «Ой там на горі»;
    • Go_A – Shum;
    • Ніна і Тоня Матвієнко – «Квітка душа»;
    • Оля Полякова – «Сіла птаха»;
    • Софія Ротару – «Червона Рута», «Країна»;
    • КAZKA – «Плакала»;
    • Воплі Відоплясова – «Весна»;
    • Наталя Могилевська – Попурі (точно буде уривок із пісні «Місяць»);
    • Тіна Кароль – Попурі (із участю артистів альбому «Молода кров»);
    • Брати Гадюкіни – «Тернопіль»;
    • Вєрка Сердючка – Lasha Tumbai;
    • Віктор Павлік – «Ні обіцянок, ні пробачень»;
    • MONATIK – «Мріяти не шкідливо»;
    • Ірина Білик – «А я пливу»;
    • Людмила Монастирська – «Номер пам’яті».

    Нагадаємо, як повідомляли організатори, захід до 30-річчя незалежності України поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

    У зв’язку із проведенням заходу будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

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    Теги: День Незалежності Ірина Білик Instagram Оля Полякова
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    Супершоу на Олімпійському. У мережу злили нові подробиці: хто й що співатиме