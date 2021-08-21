Супершоу на Олімпійському. У мережу злили нові подробиці: хто й що співатиме

Ротару виступить з «Червоною рутою», а Надя Дорофєєва з народною піснею

Портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Перелік опублікований в Instagram порталу.

За даними публікації артисти виконають наступні пісні:

DOROFEEVA – «Ой там на горі»;

Go_A – Shum;

Ніна і Тоня Матвієнко – «Квітка душа»;

Оля Полякова – «Сіла птаха»;

Софія Ротару – «Червона Рута», «Країна»;

КAZKA – «Плакала»;

Воплі Відоплясова – «Весна»;

Наталя Могилевська – Попурі (точно буде уривок із пісні «Місяць»);

Тіна Кароль – Попурі (із участю артистів альбому «Молода кров»);

Брати Гадюкіни – «Тернопіль»;

Вєрка Сердючка – Lasha Tumbai;

Віктор Павлік – «Ні обіцянок, ні пробачень»;

MONATIK – «Мріяти не шкідливо»;

Ірина Білик – «А я пливу»;

Людмила Монастирська – «Номер пам’яті».

Нагадаємо, як повідомляли організатори, захід до 30-річчя незалежності України поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

У зв’язку із проведенням заходу будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

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