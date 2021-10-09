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    Ховав наркотики в цукерках: в аеропорту «Бориспіль» затримали громадянина Латвії

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    В аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo;&nbsp;затримали громадянина Латвії з наркотиками - Ховав наркотики в цукерках: в аеропорту «Бориспіль» затримали громадянина Латвії
    В аеропорту «Бориспіль» затримали громадянина Латвії з наркотиками
    Фото: ДПСУ

    В ході огляду у латвійцями виявили близько 0,5 кілограма кокаїну

    Українські правоохоронці виявили в аеропорту «Бориспіль» громадянина Латвії, який перевозив наркотики. В ході огляду у нього в коробці з цукерками виявили близько 0,5 кілограма кокаїну. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

    Зазначається, що наркокур'єра вдалося виявити завдяки завчасно отриманій інформації. Як було встановлено, громадянин Латвії перевозив наркотики в ручній поклажі - в коробці з цукерками.

    В ході огляду у нього виявили близько 0,5 кілограма кокаїну. Орієнтовна вартість такої партії наркотику на чорному ринку становить 2 млн гривень.

    До слова, у річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю

    Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.

    Також житель Закарпаття вирощував коноплі під землею.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль наркотики
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    Ховав наркотики в цукерках: в аеропорту «Бориспіль» затримали громадянина Латвії