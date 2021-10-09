Ховав наркотики в цукерках: в аеропорту «Бориспіль» затримали громадянина Латвії

В ході огляду у латвійцями виявили близько 0,5 кілограма кокаїну

Українські правоохоронці виявили в аеропорту «Бориспіль» громадянина Латвії, який перевозив наркотики. В ході огляду у нього в коробці з цукерками виявили близько 0,5 кілограма кокаїну. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що наркокур'єра вдалося виявити завдяки завчасно отриманій інформації. Як було встановлено, громадянин Латвії перевозив наркотики в ручній поклажі - в коробці з цукерками.

В ході огляду у нього виявили близько 0,5 кілограма кокаїну. Орієнтовна вартість такої партії наркотику на чорному ринку становить 2 млн гривень.

До слова, у річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю

Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.

Також житель Закарпаття вирощував коноплі під землею.