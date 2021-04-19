  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київські податківці вилучили незаконних медпрепаратів на 6,5 млн грн (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обшуку вилучено понад 4,2 тис. упаковок лікарських засобів&nbsp; - Київські податківці вилучили незаконних медпрепаратів на 6,5 млн грн (фото)
    Під час обшуку вилучено понад 4,2 тис. упаковок лікарських засобів 
    Фото: ДФС України

    Викрито ввезеня в Україну з країн Південно-Східної Азії несертифікованих лікарських засобів

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, за участі працівників СБУ та Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, викрили групу осіб, які організували постачання на територію України контрабандним шляхом несертифікованих лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба ДФС України.

    Згідно з матеріалами слідства, ввезені з країн Південно-Східної Азії несертифіковані лікарські засоби зловмисники збували через інтернет-магазини, без документального відображення обсягів реалізації та фінансової звітності. Такі дії призвели до умисного ухилення від сплати податків на суму понад 8 млн грн.

    Також встановлено, що вказані лікарські засоби транспортувалися та зберігалися із порушенням встановлених санітарних норм, без дотримання температурного режиму, у зв’язку з чим вони можуть нести потенційну загрозу життю і здоров’ю споживачів.

    Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних та складських приміщеннях, виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи щодо продажу вказаних лікарських засобів, готівкові кошти на загальну суму еквівалентну майже 2 млн грн, понад 4,2 тис. упаковок лікарських засобів орієнтовною вартістю 6,5 млн грн.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Київські податківці вилучили незаконних медпрепаратів на 6,5 млн грн (фото)
    Київські податківці вилучили незаконних медпрепаратів на 6,5 млн грн (фото)
    Київські податківці вилучили незаконних медпрепаратів на 6,5 млн грн (фото)
    Київські податківці вилучили незаконних медпрепаратів на 6,5 млн грн (фото)

    Наразі тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили іноземця, який спільно з трьома громадянами України організував на території столичного регіону виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин, для їх подальшого збуту на території нашої країни, країн ЄС та Великобританії.

    Теги: ДФС Київ кримінал податки ліки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies