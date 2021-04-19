Київські податківці вилучили незаконних медпрепаратів на 6,5 млн грн (фото)

Викрито ввезеня в Україну з країн Південно-Східної Азії несертифікованих лікарських засобів

Співробітники Головного управління ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, за участі працівників СБУ та Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, викрили групу осіб, які організували постачання на територію України контрабандним шляхом несертифікованих лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба ДФС України.

Згідно з матеріалами слідства, ввезені з країн Південно-Східної Азії несертифіковані лікарські засоби зловмисники збували через інтернет-магазини, без документального відображення обсягів реалізації та фінансової звітності. Такі дії призвели до умисного ухилення від сплати податків на суму понад 8 млн грн.

Також встановлено, що вказані лікарські засоби транспортувалися та зберігалися із порушенням встановлених санітарних норм, без дотримання температурного режиму, у зв’язку з чим вони можуть нести потенційну загрозу життю і здоров’ю споживачів.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних та складських приміщеннях, виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи щодо продажу вказаних лікарських засобів, готівкові кошти на загальну суму еквівалентну майже 2 млн грн, понад 4,2 тис. упаковок лікарських засобів орієнтовною вартістю 6,5 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили іноземця, який спільно з трьома громадянами України організував на території столичного регіону виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин, для їх подальшого збуту на території нашої країни, країн ЄС та Великобританії.