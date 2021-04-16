Прокуратура і податківці проводять масштабні обшуки в Києві та регіонах

Обшуки проходять в учасників конвертаційних центрів

Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві в межах спецоперації «Детінізація» проводять 85 обшуків в офісних та складських приміщеннях низки суб’єктів господарювання. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства,підприємства можуть бути причетними до надання послуг з конвертації коштів, отриманих внаслідок фіктивних фінансово-господарських операцій із підприємствами реального сектору, діяльність яких завдала державному бюджету збитків в особливо великому розмірі.

До слідчих (розшукових) заходів залучено понад 200 осіб кадрового складу столичного та регіональних підрозділів ДФС.

Заходи проводяться на підставі ухвал суду на території кількох областей України та в Києві в межах розслідування кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та підроблення реєстраційних документів підприємств.

Слідство триває.