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    Прокуратура і податківці проводять масштабні обшуки в Києві та регіонах

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    Обшуки відбуваються в офісних та складських приміщеннях&nbsp; - Прокуратура і податківці проводять масштабні обшуки в Києві та регіонах
    Обшуки відбуваються в офісних та складських приміщеннях 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Обшуки проходять в учасників конвертаційних центрів

    Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві в межах спецоперації «Детінізація» проводять 85 обшуків в офісних та складських приміщеннях низки суб’єктів господарювання. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За даними слідства,підприємства можуть бути причетними до надання послуг з конвертації коштів, отриманих внаслідок фіктивних фінансово-господарських операцій із підприємствами реального сектору, діяльність яких завдала державному бюджету збитків в особливо великому розмірі.

    До слідчих (розшукових) заходів залучено понад 200 осіб кадрового складу столичного та регіональних підрозділів ДФС.

    Заходи проводяться на підставі ухвал суду на території кількох областей України та в Києві в межах розслідування кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та підроблення реєстраційних документів підприємств.

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    Прокуратура і податківці проводять масштабні обшуки в Києві та регіонах
    Прокуратура і податківці проводять масштабні обшуки в Києві та регіонах

    Слідство триває.

    Теги: обшук ДФС прокуратура Київ податки
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