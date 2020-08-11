У столичній підземці капітально ремонтують вагони



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До кінця року планується капітально відремонтувати ще 20 вагонів

У київській підземці влітку відремонтували більше 100 вагонів метро.

Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Із початку червня на більш ніж 100 вагонах провели профілактику усього обладнання, повністю розібрали внутрішню обшивку стін, стель і підлог, зробили середній ремонт тягових двигунів та двигуна мотор-компресора, струмоприймачів, акумуляторних батарей, механізмів дверей тощо.

«Київський метрополітен» продовжує поточні та капітальні ремонти рухомого складу. До кінця року планується капітально відремонтувати ще 20 вагонів.

У підприємстві нагадали, що загальний парк столичної підземки – 821 вагон. Щодня для перевезення пасажирів на лінії виїжджає близько 650 вагонів. За кошти Кіотського протоколу модернізовано 135 вагонів із установкою асинхронних двигунів. Обладнання дозволяє економити до 40% електроенергії, що використовується на тягу.

Як повідомлялося, з 6 по 26 серпня на станції метро «Вокзальна» проводитиметься позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів. У зв’язку з цим у пікові години можливе обмеження (закриття) станції на вхід.