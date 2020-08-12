З’явилося відео, як у Києві маршрутка в’їхала в МАФ



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Автобус врізався у торговельний кіоск Фото: Київ оперативний

У ДТП обійшлося без постраждалих

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео, на якому зафіксовано момент дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 11 серпня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва.

За невстановлених обставин водій маршрутки не впорався з керуванням та в’їхав у МАФ.

У ДТП обійшлося без травмованих.

На водія патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна) КУпАП.

У вівторок «Главком» повідомляв, що на вулиці Генерала Наумова маршрутка в'їхала у МАФ.

За даними свідків, у ДТП потрапив автобус №420 маршруту Ірпінь – Академмістечко.