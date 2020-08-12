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    Новини

    З’явилося відео, як у Києві маршрутка в’їхала в МАФ

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    Автобус врізався у торговельний кіоск - З’явилося відео, як у Києві маршрутка в’їхала в МАФ
    Автобус врізався у торговельний кіоск
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    Патрульна поліція Києва оприлюднила відео, на якому зафіксовано момент дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 11 серпня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва.

    За невстановлених обставин водій маршрутки не впорався з керуванням та в’їхав у МАФ.

    У ДТП обійшлося без травмованих.

    На водія патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна) КУпАП.

    У вівторок «Главком» повідомляв, що на вулиці Генерала Наумова маршрутка в'їхала у МАФ.

    За даними свідків, у ДТП потрапив автобус №420 маршруту Ірпінь – Академмістечко.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт водій МАФи
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