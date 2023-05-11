Київський метрополітен раптово зачинив одну зі станцій: причина (оновлено)
Станом на 16:04 рух поїздів зеленою лінією відновлено
У столичному метрополітені на перегоні зеленої лінії між станціями «Сирець» – «Дорогожичі» сталася технічна несправність поїзда. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.
«Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції «Дорогожичі» до станції «Червоний хутір». Фахівці на місці усувають проблему», – йдеться в повідомленні .
Станція «Сирець» тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід.
Оновлено. Станом на 16:04 рух поїздів зеленою лінією відновлено. Станція «Сирець» відчинена на вхід та вихід для пасажирів.
Раніше повідомлялося, що Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі.
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