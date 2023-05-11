Київський метрополітен раптово зачинив одну зі станцій: причина (оновлено)

Станом на 16:04 рух поїздів зеленою лінією відновлено

У столичному метрополітені на перегоні зеленої лінії між станціями «Сирець» – «Дорогожичі» сталася технічна несправність поїзда. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції «Дорогожичі» до станції «Червоний хутір». Фахівці на місці усувають проблему», – йдеться в повідомленні .

Станція «Сирець» тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оновлено. Станом на 16:04 рух поїздів зеленою лінією відновлено. Станція «Сирець» відчинена на вхід та вихід для пасажирів.

Раніше повідомлялося, що Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі.

Також Київрада пояснила, чому переноситься перейменування станції метро «Варшавська».

До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.