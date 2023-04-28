Що робити зі станцією метро «Мінська»? Київрада визначилася з позицією

Депутатка Вікторія Муха: «Не варто ставити усі назви, пов’язані із Білоруссю, в один ряд із російськими»

Станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапору Білорусі. Про це голова культурної комісії Київради Вікторія Муха розповіла в інтервʼю «Главкому».

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Враховуючи тривалі, міцні та значимі історико-культурні зв’язки білоруського та українського народів, експертна група, у яку входять фахівці семи наукових установ НАНУ, рекомендувала не змінювати назви, пов’язані з культурою та топонімічним простором Республіки Білорусь. Звичайно, якщо вони не названі на честь білоруських діячів, які відомі антиукраїнською позицією чи пропагандою імперської та радянської політики щодо України.

«Складно не погодитися з думкою експертів, що сьогодні білоруси – це поневолений народ, який так само, як і ми, прагнув захистити свій вибір. Вони також хотіли жити у демократичній державі, але фактично виявились окупованою державою під прямим військовим та політичним впливом агресора та фактично диктаторським режимом Лукашенка. Тож, не варто ставити назви, пов’язані із Білоруссю, в один ряд із російськими московськими, мурманськими, суздальським, тагільськими…» – наголосила Муха.

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Що ж до станції метрополітену «Мінська», експерти рекомендували замість перейменування додати в інтер’єр станції кольори біло-червоного-білого історичного прапора Білорусі, який був державним прапором з 1991 до 1995 року, та став одним із символів супротиву та протестів білоруського народу у 2020 році.

«І давайте не забувати, що білоруські патріоти пліч-о-пліч із нашими воїнами сьогодні борються за нашу незалежність», – додала депутатка.

Нагадаємо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Закон передбачає заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

Як відомо, частина вулиць відтепер отримає назви на честь відомих політичних діячів – вулиці Рейгана, Черчилля та Орвела: які нові перейменування готує столична влада.

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Раніше повідомлялося, що Київрада готується перейменувати станцію метро «Площа Льва Толстого»: вважають символічним, якщо наступною після станції «Майдан Незалежності» буде станція «Площа Українських Героїв».

До слова, 23 березня депутати Київради перейменували ще кілька вулиць і площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Того дня Площа Льва Толстого стала Площею Українських Героїв.