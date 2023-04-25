Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні (відео)

Вагони прибудуть у рамках допомоги від Польщі

До Києва скоро прибуде перша партія вагонів метро, які надають столиці в якості допомоги європейські партнери. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

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«Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену з допомоги, яку надають нам польські друзі. Наразі практично готові до транспортування 6 вагонів. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Варшавського метрополітену та Міжнародної асоціації громадського транспорту, підземка Києва безкоштовно отримає 60 вагонів», – зазначив Кличко.

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За його словами, йдеться про передачу рухомого складу серії №717. «Для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу - радянського виробництва. І ми дякуємо нашим партнерам за підтримку і всебічну допомогу! Отримані вагони, насамперед, будуть використовуватися як технічні донори для проведення капітальних ремонтів діючого рухомого складу. Але частина цих вагонів буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад на лініях підземки», – повідомив Кличко.

За його словами, постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року.

Як повідомлялося, у Києві можуть подовжити лінію столичного метрополітену від станції «Лісова» до Биківні. Саме там збираються облаштувати Національне військове меморіальне кладовище.