Головна Київ Новини
search button user button menu button

Бюсти у метро. У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бюсти у метро. У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування
Бюсти російських вчених та письменників на станції метро «Університет» у Києві
фото з відкритих джерел

Замість бюстів російських діячів культури на станції метро встановлять нові

У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо українських діячів, погруддя яких встановлять на станції метро «Університет». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Замість бюстів російських діячів культури на станції метро встановлять нові, обрані за результатами голосування та подальшим опрацюванням рішення експертної робочої групи», – йдеться в повідомленні.

Голосування триватиме до 24 травня. Проголосувати можна в розділі «Електронна демократія» – «Опитування».

Раніше повідомлялося, що Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі. 

Також Київрада пояснила, чому переноситься перейменування станції метро «Варшавська».

До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.

Читайте також:

Теги: метро Київ соцопитування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станція метрополітену «Мінська»
Що робити зі станцією метро «Мінська»? Київрада визначилася з позицією
28 квiтня, 07:45
Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні (відео)
Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні (відео)
25 квiтня, 18:12
Якщо змінити назву станції зараз, доведеться оновлювати документацію та відкласти будування
Київрада пояснила, чому перейменування станції метро «Варшавська» переноситься
27 квiтня, 21:00

Новини

Кличко перевірив, як відремонтували пошкоджені будинки у Києві (фото)
Кличко перевірив, як відремонтували пошкоджені будинки у Києві (фото)
Бюсти у метро. У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування
Бюсти у метро. У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування
Ледь не вбив за перфоратор: правоохоронці затримали киянина
Ледь не вбив за перфоратор: правоохоронці затримали киянина
У повітрі над Києвом перевищений рівень забруднення: у яких районах найбільше
У повітрі над Києвом перевищений рівень забруднення: у яких районах найбільше
З’явилося відео, як «Покемон» збив ракету під час атаки на Київ
З’явилося відео, як «Покемон» збив ракету під час атаки на Київ
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8423
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
5450
Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
5331
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)
4157
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
4061
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
3868
Перший півфінал Євробачення-2023: пряма трансляція

Новини

Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Сьогодні, 14:48
12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Сьогодні, 12:10
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Сьогодні, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Сьогодні, 05:41
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
Сьогодні, 02:19

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту