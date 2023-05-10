Бюсти у метро. У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування

Бюсти російських вчених та письменників на станції метро «Університет» у Києві

Замість бюстів російських діячів культури на станції метро встановлять нові

У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо українських діячів, погруддя яких встановлять на станції метро «Університет». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Замість бюстів російських діячів культури на станції метро встановлять нові, обрані за результатами голосування та подальшим опрацюванням рішення експертної робочої групи», – йдеться в повідомленні.

Голосування триватиме до 24 травня. Проголосувати можна в розділі «Електронна демократія» – «Опитування».

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Раніше повідомлялося, що Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі.

Також Київрада пояснила, чому переноситься перейменування станції метро «Варшавська».

До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.