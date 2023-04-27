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Київрада пояснила, чому перейменування станції метро «Варшавська» переноситься

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київрада пояснила, чому перейменування станції метро «Варшавська» переноситься
Якщо змінити назву станції зараз, доведеться оновлювати документацію та відкласти будування
фото з відкритих джерел

Станція «Проспект правди», назву якої буде змінено, перебуває на стадії будівництва

Від початку повномасштабної війни у Києві перейменовано 289 вулиць, проспектів, провулків, бульварів та площ, пов'язаних з Росією та радянським минулим. Наразі деякі об'єкти неможливо перейменувати, бо вони досі не побудовані – наприклад, станцію «Проспект правди» на «Варшавську» (одна із чотирьох станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену, які ще планується побудувати, – «Главком»). Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха. 

У цьому випадку для перейменування станції «Проспект правди» доведеться дочекатися закінчення будівництва, тож назву «Варшавська» станція носитиме вже після введення в експлуатацію.

«До нас звернувся метрополітен і пояснив: якщо змінити назву зараз, доведеться вносити коригування у проєктну документацію й знову отримувати дозвіл на проведення робіт. Навряд це можна назвати раціональним шляхом, тому ми рішення приймаємо зараз і чекаємо закінчення будівництва станції, яка буде носити назву «Варшавська», – розповіла Вікторія Муха.

Зараз у Києві перейменували близько 70% від загального списку перейменувань. Залишається приблизно 60 вулиць та об'єктів, які ще потрібно перейменувати. На найближчому засіданні Київради, сподівається Муха, буде підтримано довгоочікуване перейменування станції метро «Площа Льва Толстого» на станцію «Площа Українських героїв», а станція «Дружби народів» стане «Звіринецькою». 

Нагадаємо, що парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

До слова, нещодавно українські полярники дерусифікували вказівник біля станції «Академік Вернадський». На вказівнику зазначені переважно ті населені пункти, із яких родом українські полярники або звідки приїздили колеги з інших країн. Уперше за 20 років на ньому з'явилися Маріуполь, Херсон і Буча. 

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Теги: Київ Київрада метро

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