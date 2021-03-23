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    Київський суд закликав брати участь у засіданнях дистанційно

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    Господарський суд Києва закликає утримуватись від відвідання його приміщення - Київський суд закликав брати участь у засіданнях дистанційно
    Господарський суд Києва закликає утримуватись від відвідання його приміщення

    Господарський суд міста Києва повідомив про посилення карантинних обмежень

    Господарський суд міста Києва проінформував про режим роботи під час дії у Києві посилених карантинних обмежень. Про це повідомляє sud.ua з посиланням на пресслужбу суду.

    Зокрема в повідомленні зазначається, що з огляду на введення з 20.03.2021 посилених карантинних заходів у місті Києві, враховуючи збільшення кількості захворювань на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом Sars-CoV-2, з метою забезпечення дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, Господарський суд Києва наполегливо рекомендує учасникам судового процесу:

    • брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення Господарського суду міста Києва з використанням власних технічних засобів за допомогою програми EasyCon;

    • подавати до суду заяви про розгляд справ за наявними у них матеріалами та за відсутності учасників судового процесу;

    • утримуватись від відвідування суду для отримання копій судових рішень;

    • подавати до суду клопотання про отримання процесуальних документів в електронному вигляді.

    Наразі звертаємо увагу на те, що з метою забезпечення доступу до правосуддя, Господарський суд міста Києва не припиняє здійснення судочинства» – йдеться у повідомленні.

    Господарський суд міста Києва вживає всіх можливих заходів санітарно-профілактичного характеру, у тому числі проводить обеззараження приміщень за допомогою дезінфікуючих засобів та кварцування, дотримання масочного режиму, проведення температурного скринінгу.

    Як повідомлялося раніше, Національний музей історії України подав позов до Господарського суду Києва і вимагає знести каплицю церкви Московського патріархату в Україні, яка, ймовірно, була побудована самовільно біля залишків Десятинної церкви.

    Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

    Учора стало відомо, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

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    Теги: Київ суд музей правосуддя столиця
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